Алексей Беспрозванных назначен на должность заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Алексей Беспрозванных назначен заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Дмитрий Медведев 22 ноября 2017 года.

До назначения на пост замминистра, с мая 2016 года Алексей Сергеевич руководил Департаментом региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. Ранее, в течение четырех лет занимал пост заместителя председателя правительства Воронежской области, курирующего промышленность и транспорт.

В 2002 году с отличием окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова по специальности "технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств", получил степень магистра техники и технологий. В том же году получил диплом по специальности "экономика и управление на предприятии машиностроения" того же вуза. В 2009–2010 годах прошел обучение по программе Executive MBA в Сколково.

Состоит в резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.