Энергетики филиала "Тулэнерго" провели урок по профориентации для 200 алексинских школьников

Ученики 8-11 классов МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Алексина стали участниками профориентационного мероприятия, которое для них подготовили и провели сотрудники Тульских электрических сетей филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго".

Во время урока, энергетики общались с большой аудиторией школьников – 200 подростками в возрасте от 14 до 17 лет. Старшеклассникам рассказали о профессии энергетика и представителях разных специальностей, которые выполняют ответственную задачу по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей в зоне ответственности Тульских электрических сетей и, в частности, в городе Алексине и районе. Потом подробно ответили на вопросы учащихся о требованиях к квалификации персонала, условиях труда, возможностях обучения и дальнейшего трудоустройства в Тулэнерго.

Особое внимание на открытом уроке было уделено очень важным темам – электробезопасности и профилактике детского электротравматизма. С подростками провели беседу об опасности электрического тока, напомнили им о мерах электробезопасности в быту, правилах поведения в охранных зонах линий электропередачи, предупредили о недопустимости селфи вблизи действующих электроустановок и проникновении на территорию энергообъектов.

Напомним, что в филиале "Тулэнерго" придают большое значение продвижению профессии энергетика, как перспективной и престижной, созданию благоприятных условий для профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи.

Электросетевое предприятие связывают давние партнерские отношения с рядом образовательных учреждений региона. Доброй традицией стало проведение открытых уроков, а также экскурсий, которые обязательно включают в себя знакомство с историей становления и развития предприятия, посещение служб и подстанций. Более того, многие выпускники этих учебных заведений успешно работают в различных подразделениях филиала.