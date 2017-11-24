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Новости компаний

ГК IEK – российскому спорту: снова на Кубке мира по биатлону

ГК IEK – российскому спорту: снова на Кубке мира по биатлону

24 ноября 2017, 16:35
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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IEK

IEK

24 ноября стартует Кубок мира по биатлону. Это уже второй Кубок, который Группа компаний IEK будет завоевывать вместе с российской сборной биатлонистов, выступая в качестве ее партнера!

ГК IEK следует своей хорошей традиции, поддерживая российские спортивные команды. Мы были партнерами сборных автогонщиков, хоккеистов, и вот теперь уже во второй раз — одной из сильнейших мировых команд по биатлону.

На Кубке мира по биатлону логотип ГК IEK украсит спортивные винтовки российских спортсменов группы А — действующих чемпионов России и мира. Болельщики среди сотрудников и партнеров ГК IEK по всей России и за рубежом как всегда будут поддерживать наших биатлонистов и радоваться их победам!

За расписанием и ходом соревнований можно будет следить на сайте Союза биатлонистов России. Прямые трансляции будут передавать телеканалы "МАТЧ" и "Евроспорт".

Приглашаем всех неравнодушных к спорту и соревнованиям по биатлону присоединиться к команде российских болельщиков и Группе компаний IEK!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK
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