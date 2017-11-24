Ингушские энергетики обеспечат надежное электроснабжение Международного турнира по смешанным единоборствам "Битва нартов"

24 ноября в Назрани проходит Международный турнир по смешанным единоборствам "M-1 Challenge 86 "Битва нартов". Бойцы смешанного стиля из Франции, Албании, Бразилии, Словакии и других стран соберутся в стенах спорткомплекса "Магас", чтобы бросить вызов лучшим спортсменам из российских регионов и известным файтерам Ингушетии, которые будут выступать под эмблемой сильнейших российских клубов. Данный турнир берет свой старт уже в четвертый раз и обрел статус "ежегодного". В рамках соревнований состоится 12 боев, главным из которых станет поединок Хамзата Далгиева и Ивана Бухингера за титул и пояс чемпиона мира по версии М-1 Global в полулегком весе.

В преддверии одного из самых зрелищных турниров по смешанным единоборствам этого года директор филиала МРСК Северного Кавказа - "Ингушэнерго" (входит в группу компаний "Россети") Султан Цечоев провел совещание, на котором утвержден план основных мероприятий по повышению надежности электроснабжения места проведения состязаний – Дворца спорта "Магас" имени Берда Евлоева.

В обязательный перечень вошли: технический контроль трансформаторных подстанций и внутренних электрических сетей, проверка работоспособности устройств релейной защиты, автоматики и дизель-генератора, который является резервным источником питания спорткомплекса в случае нештатных ситуаций, осмотр трассы 10 кВ, противоаварийные тренировки персонала и организация круглосуточного дежурства возле электрощитовой спортивного комплекса.

Организационно-техническая подготовка полностью завершена. В день масштабного мероприятия на энергообъектах вводится режим "технологической тишины" – до окончания турнира будет приостановлено выполнение всех ремонтных работ в сетях 0,4-10 кВ, а также плановые оперативные переключения.

"Успешное выполнение любой задачи зависит от того, насколько слаженно действует коллектив, насколько точное и ясное представление о целях мероприятия и своей работы в частности имеет каждый член команды. При подготовке к турниру мы, в первую очередь, исходили из этого принципа, так что я убежден – энергетики не подведут", – отметил руководитель филиала "Ингушэнерго" Султан Цечоев.