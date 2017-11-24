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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Ингушские энергетики обеспечат надежное электроснабжение Международного турнира по смешанным единоборствам "Битва нартов"

Ингушские энергетики обеспечат надежное электроснабжение Международного турнира по смешанным единоборствам Битва нартов

24 ноября 2017, 15:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО

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24 ноября в Назрани проходит Международный турнир по смешанным единоборствам "M-1 Challenge 86 "Битва нартов". Бойцы смешанного стиля из Франции, Албании, Бразилии, Словакии и других стран соберутся в стенах спорткомплекса "Магас", чтобы бросить вызов лучшим спортсменам из российских регионов и известным файтерам Ингушетии, которые будут выступать под эмблемой сильнейших российских клубов. Данный турнир берет свой старт уже в четвертый раз и обрел статус "ежегодного". В рамках соревнований состоится 12 боев, главным из которых станет поединок Хамзата Далгиева и Ивана Бухингера за титул и пояс чемпиона мира по версии М-1 Global в полулегком весе.

В преддверии одного из самых зрелищных турниров по смешанным единоборствам этого года директор филиала МРСК Северного Кавказа - "Ингушэнерго" (входит в группу компаний "Россети") Султан Цечоев провел совещание, на котором утвержден план основных мероприятий по повышению надежности электроснабжения места проведения состязаний – Дворца спорта "Магас" имени Берда Евлоева.

В обязательный перечень вошли: технический контроль трансформаторных подстанций и внутренних электрических сетей, проверка работоспособности устройств релейной защиты, автоматики и дизель-генератора, который является резервным источником питания спорткомплекса в случае нештатных ситуаций, осмотр трассы 10 кВ, противоаварийные тренировки персонала и организация круглосуточного дежурства возле электрощитовой спортивного комплекса.

Организационно-техническая подготовка полностью завершена. В день масштабного мероприятия на энергообъектах вводится режим "технологической тишины" – до окончания турнира будет приостановлено выполнение всех ремонтных работ в сетях 0,4-10 кВ, а также плановые оперативные переключения.

"Успешное выполнение любой задачи зависит от того, насколько слаженно действует коллектив, насколько точное и ясное представление о целях мероприятия и своей работы в частности имеет каждый член команды. При подготовке к турниру мы, в первую очередь, исходили из этого принципа, так что я убежден – энергетики не подведут", – отметил руководитель филиала "Ингушэнерго" Султан Цечоев.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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