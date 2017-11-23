МРCК Центра провела в Тамбовской области противоаварийные учения

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" провел в Тамбовской области внеплановые масштабные учения по отработке действий при ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений. Помимо работников Тамбовэнерго, в них приняли участие представители Главного управления МЧС России по Тамбовской области, ТОГКУ "Пожарно-спасательный центр", филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Верхне-Донское ПМЭС, других энергопредприятий, работающих в регионе.

По легенде учений, МЧС выпустило экстренное предупреждение о приходе в регион циклона, сопровождающегося мокрым снегом и усилением ветра с порывами до 27-32 м/с последующим понижением температуры до -15°С и гололедом. С учетом данных метеопрогноза, оперативный штаб под руководством заместителя генерального директора – директора филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго Владимира Сыщикова принял решение о введении в филиале режима повышенной готовности. Далее, согласно сценарию, произошло аварийное отключение четырех воздушных линий (ВЛ) 110 кВ, что привело к обесточению 778 трансформаторных подстанций, в результате чего без света остались порядка 19 тысяч жителей и 125 социально-значимых объектов Токаревского, Жердевского и Мордовского районов Тамбовской области.

Диспетчеры Центра управления сетями (ЦУС) Тамбовэнерго после поступления оперативной информации об аварии незамедлительно предприняли меры по устранению ее последствий. В оперативном порядке была разработана схема ремонтных работ, в их проведении приняли участие пять бригад службы линий электропередачи и 15 единиц техники филиала, а также силы и средства Верхне-Донского ПМЭС. Выполнение работ контролировала оперативная группа регионального управления МЧС России. На всем протяжении учений осуществлялось информационное взаимодействие между диспетчерами ЦУС филиала и Центра управления кризисными ситуациями МЧС.

Последующие этапы учений предусматривали ухудшение метеорологической обстановки и продвижение активного циклона по центральной части области с запада на восток, в результате чего произошло аварийное отключение 48 ВЛ 6,10 кВ и 607 трансформаторных подстанций. Без света остались более 33 тысяч жителей и 115 социально-значимых объектов Мичуринского, Тамбовского, Сампурского, Рассказовского и Инжавинского районов. В районы, затронутые стихией, были направлены восемь оперативно-ремонтных бригад из соседних РЭС Тамбовэнерго, обеспеченные резервными источниками электроснабжения. В Штаб МРСК Центра было направлено обращение о привлечении для проведения аварийно-восстановительных работ на территории Мичуринского района двух мобильных подразделений Липецкэнерго.

В результате согласованных действий всей участников учений условная аварийная ситуация была оперативно ликвидирована. В пострадавших от непогоды районах была восстановлена нормальная схема электроснабжения.

Результаты учений обсуждались на внеочередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Тамбовской области под руководством заместителя главы администрации области Игоря Кулакова. По оценке участников штаба, учения прошли успешно, все запланированные мероприятия проведены оперативно и в полном объеме, благодаря слаженной работе всех участников.