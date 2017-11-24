Министр энергетики Литвы подписал распоряжение о принятии новых правил торговли электроэнергией

9 ноября 2017 г Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подписал приказ о принятии новой редакции Правил торговли электроэнергией. В новой редакции документа реализованы принципы урегулирования дисбаланса, предлагаемые прибалтийскими системными операторами в разработанной ими Согласованной модели урегулирования небаланса энергосистем прибалтийских стран (Baltic Harmonised Imbalance Settlement Model, BHISM).

До настоящего времени формирование и поддержание энергобаланса в каждой из прибалтийских энергосистем обеспечивалось национальными системными операторами самостоятельно. С января 2018 г. будет формироваться и поддерживаться общий энергобаланс стран Балтии. Об этом еще в начале 2017 г. была достигнута трёхсторонняя договоренность прибалтийских системных операторов3.

Создание общего балансирующего рынка электроэнергии прибалтийских стран, действующего в соответствии с согласованными системными операторами процедурами скоординированного формирования энергобаланса, расчета цены на балансирующую электроэнергию и услуги, а также распределение соответствующих административных расходов, является одним из основных шагов на пути присоединения энергорынков стран Прибалтики к внутреннему рынку ЕС.

Новая модель урегулирования дисбаланса призвана создать равные и прозрачные условия для всех участников прибалтийского энергорынка, усилить конкуренцию и повысить эффективность работы рынка. Модель включена в обновленный в 2015 г. План создания Балтийского рынка электроэнергии (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP)4, а используемые в ней принципы и процедуры формирования и поддержания энергобаланса соответствуют требованиям Системного кодекса ENTSO-E по балансированию энергосистемы (Electricity Balancing).