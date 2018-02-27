Мост в Крым хотят связать прямой железной дорогой с Симферополем

Прорабатывается вопрос возможного строительства новой прямой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю, сообщили в крымском министерстве экономического развития.

Это предложение вошло в проект концепции комплексного развития железных дорог Крыма, которая разработана проектной группой.

"В проекте предлагается рассмотреть возможность строительства железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой "Таврида", — говорится в сообщении.

По предварительной оценке разработчиков концепции, стоимость первой очереди строительства железной дороги на участке Керчь – Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей.

Разработчики считают, что потенциально такой вариант имеет высокий экономический эффект и социальную значимость, является самым кратким маршрутом между Керчью и Симферополем и может послужить прямым продолжением железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Для строительства могут быть задействованы внебюджетные источники на основе проектного финансирования либо выпуска инфраструктурных (концессионных) облигаций.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Источник: РИА Новости