На сайте ЕЭСК появилась функция обратного звонка

Специалисты ЕЭСК завершили тестирование новой интерактивной функции на официальном сайте ЕЭСК. Теперь у клиента есть возможность не только самостоятельно обратиться в круглосуточный call-центр, но и заказать "обратный звонок" от энергетиков. В заявке пользователь может указать интересующий его вопрос, и перезванивающий менеджер будет готов детально проконсультировать потребителя.

По прогнозам специалистов по взаимодействию с клиентами среднее время ожидания обратного звонка в рабочее время составит не более 30 минут. Это позволит клиенту получить ответ на интересующий его вопрос максимально оперативно в сравнении с другими каналами связи – интернет-приемной или личным обращением в Центр обслуживания клиентов.

Добавим, что ЕЭСК постоянно внедряет современные методы работы с потребителями. Сегодня у клиента есть возможность оставить обращение в электронной форме на сайте или в аккаунте сервиса "Личный кабинет". Открытый в 2013 году как приемная по вопросам технологического присоединения, с июля 2017 Центр обслуживания клиентов ЕЭСК оказывает консультационную поддержку по любой тематике в зоне ответственности компании. Кроме того, в ЕЭСК выделены отдельные каналы связи по вопросам хищения электроэнергии: сообщения о факте или подозрении в энерговоровстве принимаются анонимно на автоответчик по номеру 359-00-00 или по адресу stop@eesk.ru.

Наконец, в круглосуточном режиме работает единый центр поддежки клиентов ОАО "МРСК Урала" по вопросам энергоснабжения по номеру 8-800-2501-220. Информация об аварийных и плановых отключениях в Екатеринбурге предоставляется в режиме онлайн. Вопросы, требующие дополнительной проработки, направляются в Управление по взаимодействию с клиентами ЕЭСК. Специалисты Управления детально разбираются в сути вопроса и перезванивают клиенту. Такая система обеспечивает стопроцентный дозвон потребителей в сетевую компанию. Новая функция "обратного звонка" будет способствовать дальнейшей оптимизации данного направления работы.

Всего с начала 2017 года в компанию напрямую поступило более 7000 заочных обращений клиентов, не считая десятка тысяч звонков на горячую линию. 32 000 екатеринбуржцев получили консультации лично в Центре обслуживания клиентов ЕЭСК.