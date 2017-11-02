Новые тенденции и решения в проектировании и строительстве воздушных линий электропередачи

Уже ставшая традиционной 4-ая международная научно-практическая конференция "Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве" пройдет с 6 по 7 декабря 2017 года в Москве (ВВЦ, павильон 75, зал С, конференц-зал №215) в рамках выставки "Электрические сети России". Мероприятие проводится при официальной поддержке ПАО "ФСК ЕЭС" и Российского национального комитета СИГРЭ - Подкомитет В2 РНК СИГРЭ "Воздушные линии".

Формат проведения в этом году расширен. Кроме технических докладов первого дня о новинках в проектировании и строительстве, тему обеспечения качества поставляемой для электроэнергетики продукции подхватят производители оборудования - представители крупнейших заводов по выпуску металлических, железобетонных и деревянных конструкций.

Площадка ВВЦ уже много лет собирает специалистов в области энергетического хозяйства России. Это место встречи разработчиков конструкций, проектировщиков ВЛ и ПС, представителей заводов - производителей опор и фундаментов, проводов и тросов, линейной арматуры, новейшей техники для сооружения и обслуживания линий и подстанций, строительных компаний, служб эксплуатации.

На конференции будут представлены доклады, посвященные новым научным и конструкторским разработкам опор и фундаментов ВЛ и ПС, срок службы которых существенно увеличен, а затраты на эксплуатацию сокращены.

Целый цикл презентаций посвящается готовым решениям и стратегическим предложениям по созданию современных железобетонных опор из секционированных центрифугированных стоек. Планируется доклад о разработке опор для ВЛ 110-500 кВ, об использовании программных продуктов при изготовлении рабочих чертежей.

Прорыв в области увеличения долговечности железобетонных опор и фундаментов до 100 лет осуществлен при использовании научных разработок по созданию наномодифицированных бетонов, которые за счет использования специальных добавок значительно повышают показатели прочности, трещиностойкости, водопроницаемости, морозостойкости при существенном сокращении массы цемента, за счет чего стоимость готовой продукции не увеличивается.

Освещение опыта проектирования и строительства ВЛ 750 кВ "Белозерская - Ленинградская" заинтересует как проектировщиков, так и строителей.

Участники конференции познакомятся с новинками, касающимися использования спецтехники, строительного оборудования и инструментов для монтажа опор и фундаментов ВЛ.

Совещание производителей и поставщиков оборудования будет посвящено вопросам обеспечения качества строительных конструкций, попадающих на строительные площадки, проблемам борьбы с фальсификатом и обсуждению предложений по использованию IT технологий для контроля за всей поступающей строительной продукцией, начиная с этапа ее изготовления, поставки на трассу, установки на проектное место, заканчивая контролем за конструкциями в процессе эксплуатации.

Уверены, что информация, представленная участниками совещания, поможет специалистам увидеть объективную картину научных и производственных возможностей по разработке и изготовлению современных конструкций и послужат ускорению процесса их внедрения на объектах ПАО "Россети".

Дополнительную информацию вы найдете на сайте организатора – Международной Ассоциации Фундаментостроителей: www.fc-union.com