Омские энергетики борются с погодным коллапсом

В филиале ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети") - "Омскэнерго" стартовали командно-штабныеучения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения региона при аномальных погодных явлениях.

По легенде, резкое похолодание, ураганный ветер и снежные заносы вызвали технологические нарушения на энергообъектах в Омске, а также Кормиловском, Калачинском, Оконешниковском и Называевском районах области. Из-за падения опор, обрывов линий электропередач и возгораний на подстанциях без электроснабжения остались более 70 тысяч человек.

К "ликвидации" последствий массовых отключений электроэнергии оперативно приступили аварийно-восстановительные бригады энергетиков, подразделения ГУ МЧС России по Омской области, члены регионального штаба, представители органов исполнительной власти и администрации города, сотрудники АО "Тюменьэнерго", ФСК ЕЭС, НПО "Сибэлектрощит" и территориальных сетевых организаций.

В реальном режиме им предстоит менять опоры ЛЭП, ремонтировать поврежденный кабель, подключать резервные источники электроснабжения.

Для отработки взаимодействия в учениях задействовано 16 бригад, в составе которых более 70 человек, порядка 30 единиц техники, в том числе испытательная лаборатория, автовышка, мобильная дизель-генераторная установка, подъемный кран.

- Такие учения необходимы для того, чтобы мы могли быть полностью уверены, что на сто процентов готовы к сюрпризам суровой сибирской зимы, - считает главный инженер филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" Сергей Капитонов. – Наша задача – обеспечить надежное электроснабжение во всех районах Омской области. Наши сотрудники из года в год демонстрируют высокий уровень организации аварийно-восстановительных работ на энергообъектах не только на учениях, но и в реальных условиях. Для этого мы несколько раз в год отрабатываем оперативное взаимодействие со всеми структурами.