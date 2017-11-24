Первый технологический форум: закупки честные, поставщики надёжные

Совещание на тему особенностей участия малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупках товаров, работ и услуг, а также практики и применения законодательства в сфере закупок прошло в рамках Первого технологического форума производителей оборудования в сфере энергетики, организованного компанией "Тюменьэнерго" (входит в ПАО "Россети").

Представители топливно-энергетического комплекса, бизнес-сообщества и общественных организаций обсудили возможности повышения эффективности организации закупочной деятельности в интересах каждой из сторон.

По информации, озвученной на совещании, за 10 месяцев 2017 года "Тюменьэнерго" заключило с субъектами МСП 473 договора на сумму 7,8 млрд рублей, что составляет 78% от общего объёма заключённых договоров. Из них 304 договора на сумму 5,1 млрд рублей по результатам закупок только среди субъектов МСП, что составляет 51% от общего объёма заключённых договоров. Для расширения доступа к закупкам в компании разработана Программа партнёрства, к которой присоединились 144 предприятия.

В выступлениях участники совещания неоднократно отмечали, что в "Тюменьэнерго" нет искусственных барьеров для участия в закупках и субъективных критериев выбора победителя в конкурентных процедурах. Подтверждением тому является всего три обращения в территориальные органы ФАС в этом году, которые при этом были признаны необоснованными.

Участники встречи обсудили также законодательные нововведения, связанные с ограничениями закупок импортной продукции, антидемпинговыми мерами, а также типичные ошибки при оформлении конкурсной документации.

Свою оценку закупочной деятельности дали и представители головной компании – ПАО "Россети". "По объективным показателям закупочной деятельности у субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменьэнерго" занимает первое место среди дочерних компаний "Россетей" и является вторым заказчиком федерального уровня на территории Югры по объёмам закупок у предприятий МСП. Сегодня мы пришли к выводу, что у нас есть достаточный простор для совершенствования закупочных процедур. Нам необходимо разработать критерии, позволяющие оценивать предложения не только по техническим параметрам и цене, но и по показателям жизненного цикла приобретаемого оборудования, локализации его производства в России. В конечном счёте все эти меры должны повысить качество и надёжность работы энергосистемы", – отметил начальник Управления сводного планирования и нормативного регулирования закупочной деятельности ПАО "Россети" Ашот Кобелян.