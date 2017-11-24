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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Правительство РФ одобрило законопроект о введении налога на дополнительный доход от добычи нефти

Правительство РФ одобрило законопроект о введении налога на дополнительный доход от добычи нефти

24 ноября 2017, 15:34
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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На заседании Правительства Российской Федерации под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева был одобрен пакет законопроектов для введения налога на дополнительный доход от добычи нефти – НДД.

НДД будет распространяться на 4 группы месторождений - новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (не более 15 млн. тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн. тонн в год.

"Для отрасли это важный шаг, который позволит решить проблему поддержания уровня добычи в соответствии со стратегическими документами в условиях постоянно ухудшающегося качества минерально-сырьевой базы, в том числе с акцентом на зрелые месторождения в Западной Сибири. Новый налоговый режим учитывает как интересы отрасли, так и бюджета", - сказал по итогам заседания Правительства РФ первый заместитель Министра энергетики РФ Алексей Текслер.

Ранее, 21 ноября, в рамках совещания "О развитии нефтяной отрасли в Российской Федерации" под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметил, что уже сформирован перечень пилотных проектов в Западной Сибири, который включает в себя 35 лицензионных участков, разрабатываемых ПАО "НК "Роснефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром нефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и независимыми нефтяными компаниями. "По результатам анализа ключевой пилотной группы – действующие месторождения в Западной Сибири - переход на НДД указанных участков недр позволит в 2019-2035 гг. осуществить более 0,5 трлн рублей дополнительных инвестиций и увеличить добычу нефти более, чем на 100 млн тонн относительно текущего профиля добычи. При этом бюджетные поступления за указанный период от данной деятельности также увеличатся на почти 1 трлн рублей (в среднем за 18 лет около 50-60 млрд рублей в год). Выпадающие доходы бюджета будут иметь место только в течение нескольких лет, при этом на 4-ый год они будут полностью компенсированы", - пояснил глава Минэнерго России.

Предполагается, что новый налоговый режим будет одобрен Государственной Думой ФС РФ в 1 квартале 2018 года и вступит в силу с 1 января 2019 года.

Компания: Министерство энергетики РФ

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