Правительство РФ одобрило законопроект о введении налога на дополнительный доход от добычи нефти

На заседании Правительства Российской Федерации под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева был одобрен пакет законопроектов для введения налога на дополнительный доход от добычи нефти – НДД.

НДД будет распространяться на 4 группы месторождений - новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (не более 15 млн. тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн. тонн в год.

"Для отрасли это важный шаг, который позволит решить проблему поддержания уровня добычи в соответствии со стратегическими документами в условиях постоянно ухудшающегося качества минерально-сырьевой базы, в том числе с акцентом на зрелые месторождения в Западной Сибири. Новый налоговый режим учитывает как интересы отрасли, так и бюджета", - сказал по итогам заседания Правительства РФ первый заместитель Министра энергетики РФ Алексей Текслер.

Ранее, 21 ноября, в рамках совещания "О развитии нефтяной отрасли в Российской Федерации" под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметил, что уже сформирован перечень пилотных проектов в Западной Сибири, который включает в себя 35 лицензионных участков, разрабатываемых ПАО "НК "Роснефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром нефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и независимыми нефтяными компаниями. "По результатам анализа ключевой пилотной группы – действующие месторождения в Западной Сибири - переход на НДД указанных участков недр позволит в 2019-2035 гг. осуществить более 0,5 трлн рублей дополнительных инвестиций и увеличить добычу нефти более, чем на 100 млн тонн относительно текущего профиля добычи. При этом бюджетные поступления за указанный период от данной деятельности также увеличатся на почти 1 трлн рублей (в среднем за 18 лет около 50-60 млрд рублей в год). Выпадающие доходы бюджета будут иметь место только в течение нескольких лет, при этом на 4-ый год они будут полностью компенсированы", - пояснил глава Минэнерго России.

Предполагается, что новый налоговый режим будет одобрен Государственной Думой ФС РФ в 1 квартале 2018 года и вступит в силу с 1 января 2019 года.