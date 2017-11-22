Приволжские электрические сети провели рейд

Сотрудники Приволжских электрических сетей провели в селах Бирюли и Шапши Высокогорского района отключение выявленных объектов с бездоговорным потреблением электроэнергии.

Есть категория граждан, для которых перекладывание ответственности за личные недостатки на других становится нормой жизни. Договор не заключил на подключение? А никто не принес документ. За потребление электроэнергии не оплачиваю? Так ведь, счет не приходит. И если у частных предпринимателей это связано с лжеэкономией и доходом, то у обывателя самоуверенное: "Я так живу и буду жить". Доходит до того, что у энергетиков вызывает тревогу статистика - около 15% от общего числа пожаров в частном жилом секторе происходят из-за нарушения жителями правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, которые зачастую подключены с нарушениями, в обход приборов учета электроэнергии. А сами жители об этом не задумываются. И любые попытки навести порядок в этом процессе вызывает у них негатив, без малейшего понимания своей вины и возможных последствий.

Одним из наиболее проблемных участков для энергетиков остается частный сектор в городах и отдаленные села, где по статистике чаще незаконно подключаются к электросетям, причиняя ущерб энергокомпании. В результате рейдов, только по филиалу Приволжские электрические сети за 2017 год сотрудниками выявлено и пресечено 113 случаев бездоговорного потребления электроэнергии у потребителей-физических лиц и начислено 460 038 кВт·ч электроэнергии на сумму 1 147 480,28 рублей. Помимо выявленных возможны случаи хищений, при которых энергетики недополучают средства, которые могли бы пойти на развитие и ремонт сетевого оборудования.

Село Шапши. К этому дому на окраине улицы Зеленой электромонтеры Высокогорского РЭС приезжают далеко не в первый раз! Антураж вокруг дома говорит о том, что народ не бедствует: за забором слева от дома много завезенного стройматериала, стоит грузовая машина, на доме-спутниковая тарелка. В первый раз дом за долги перед "Энергосбытом", по их наряду, был отключен еще в августе 2016 с "приданым" в 22 996 руб. Этому предшествовали предупредительные меры. Но на хозяев это никоим образом не подействовало. Вначале они еще шли на контакт с представителями Высокогорского РЭС, что-то обещали и соглашались с претензиями. А потом вовсе отгородились. Их по закону-отключали-они беззаконно самоподключались. "Долговое приданое" росло, плюс нарушения за самоподключение, бездоговорное потребление. Это отключение было выполнено в седьмой раз. Однако, счастливой для хозяев эту цифру не назовешь.

В доме, больше похожем на барак на несколько квартир по ул. Нагорная в зверосовхозе Бирюли, одну из частей занимает семья. Их долг по акту на 9 октября 2015 года составлял 36 404 рубля. Их отключали 12 раз, они, не задумываясь, едва стихнут шаги электромонтеров, подключались снова. Такие же меры к ним применяли и другие ресурсоснабжающие организации. Паразитирующий образ коммунальной жизни стал для них нормой. Есть решение мирового судьи от 20 апреля 2017 года о возбуждении исполнительного производства. Но даже это не сподвигло главу семьи начать поэтапную оплату и оформление договоров снабжения энергоресурсами…

Желая "сэкономить" свой бюджет за счет незаконных подключений к электросетям, недобросовестные потребители становят под угрозу благополучие соседей: создается перегрузка электросетевого оборудования, которая может привести к выходу из строя дорогостоящих бытовых электроприборов и к замыканию электропроводки и пожарам, т.е. увеличивается риск возникновения аварийных ситуаций. Недобросовестные потребители забывают главное, что хищения электроэнергии -административно и уголовно наказуемое деяние. Энергетики напоминают, что самовольное подключение к электрическим сетям может привести к электротравмам, инвалидности, гибели людей, а также скачкам напряжения, пожарам, выходу из строя бытовой техники, перегрузки оборудования подстанций и ЛЭП, и как следствие, нарушению электроснабжения.