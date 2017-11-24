Сотрудник Пермской ТЭЦ-14 стал лучшим электромонтером "Т Плюс"

В Самарском учебно-курсовом комбинате завершились корпоративные соревнования дежурных электромонтеров Группы "Т Плюс". Победителем стал представитель Пермского филиала – старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Пермской ТЭЦ-14 Антон Рыжов, более чем на 34 балла опередивший своих коллег. "Серебро" досталось представителю Оренбургского филиала Антону Кравченко, "бронза" – у свердловчанина Анатолия Хандова.

Представители 13 филиалов "Т Плюс" в течение 2 дней боролись за звание "Лучший дежурный электромонтер" компании на 5 этапах. Судейские комиссии проверяли знания нормативно–технической документации, навыки по контролю состояния релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации и автоматики, параметров сетей теплоэлектростанций. Особое внимание обращалось на умения производить оперативные переключения в распределительных устройствах станций и навыки по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

Стоит отметить, что в конце ноября Антон Рыжов будет защищать честь "Т Плюс" на всероссийских соревнованиях профессионального мастерства. Напомним, в 2017 году сотрудники Пермского филиала "Т Плюс" вошли в число призеров соревнований профессионального мастерства оперативного персонала тепловых электростанций с парогазовыми установками. Кроме того, пермяки показали высший уровень подготовки в 4 из 6 номинаций "Лучший по профессии".

На производственно-технических площадках "Т Плюс" регулярно проходят соревнования профессионального мастерства работников, которые позволяют оценить уровень подготовки технического персонала, обменяться опытом по работе с оборудованием, способствуют повышению качества и надежности его эксплуатации.

