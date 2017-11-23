Телефонная сеть "Ростелекома" в Казанском районе Тюменской области стала полностью цифровой

В поселке Смирное "Ростелеком" отключил электропитание АТС-39 – последней аналоговой* телефонной станции координатного типа в Казанском районе Тюменской области. Пять тысяч абонентов были переключены на современную цифровую** станцию.

Казанский район – пятый из 22 муниципальных районов региона, где последняя аналоговая АТС заменена на цифровую и уровень цифровизации достиг 100% отметки. В числе "цифровой" пятерки также Омутинский, Тюменский, Уватский и Юргинский районы. Цифровизация телефонной сети связи позволяет решать стратегические задачи, такие как: улучшение качества телефонной связи, выбор тарифных планов для клиентов, возможность удаленного мониторинга состояния и управления коммутационным оборудованием.

Татьяна Богданова, Главы администрации Казанского района Тюменской области: "Полная цифровизация ускорит реализацию важных социальных программ и даст дополнительную возможность развитию экономики в районе. Инфраструктура сельской связи сейчас активно развивается, происходит сокращение технологического разрыва между горожанами и селянами. Модернизация технологий и сетей, развитие услуг стационарной связи являются приоритетными задачами, стоящими как перед органами власти, так и перед провайдерами".

Активный процесс перевода абонентов на цифровые АТС в Казанском районе начался еще в 2003 году. На сегодняшний день все 27 АТС в районе работают в цифровом формате. Новые АТС потребляют меньше энергии, занимают меньше места и не требует постоянно присутствия рабочей смены: за всеми параметрами следит автоматика.

Игорь Волков, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком": "Одна из основных задач "Ростелекома" – обеспечить своих абонентов самыми современными телекоммуникационными услугами как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Цифровизация сети – это высокая степень надежности и качества услуг. "Ростелеком" инвестирует собственные средства в модернизацию сетей связи. Только в 2017 году в Тюменской области "Ростелеком" заменил на цифровые 25 аналоговых АТС".

Вместе с новыми телеком-услугами стационарная телефония остается востребованным видом связи. Многие пользователи предпочитают иметь домашний телефон как надежный, качественный и безопасный вид связи, который выгоден для длительных переговоров, междугородних и международных звонков. На сегодняшний день абонентами стационарной телефонии являются более 200 тысяч жителей Тюменской области.

* Аналоговая АТС – автоматическая телефонная станция преобразовывает речь в импульсный или непрерывный электрический сигнал. К недостаткам можно отнести довольно маленькое количество функций, конфигурация системы является жесткой и не подлежит изменению, обладает низкой помехозащищённостью.

** Цифровая АТС – автоматическая телефонная станция, на которой коммутация и управление полностью цифровые. Аналоговый сигнал оцифровывается в абонентском комплекте и передаётся внутри АТС и между АТС в цифровом виде, что гарантирует отсутствие затухания и минимальное число помех независимо от длины пути между АТС.