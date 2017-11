ВИЭ обеспечат 50% электричества в Калифорнии на 10 лет раньше срока

Популярность "зеленой" энергетики привела к заметному снижению себестоимости производства электроэнергии с помощью возобновляемых источников. Поэтому переход на ВИЭ произойдет быстрее, чем планировали власти Калифорнии. Половину электричества штат будет получать от "чистых" источников уже к 2020 году, пишет San Francisco Chronicle.

Два года назад губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал закон, по которому коммунальные предприятия штата к 2030 году будут обязаны получать 50% электроэнергии из возобновляемых источников. Похоже, что эту цель удастся реализовать на 10 лет раньше. Согласно отчету калифорнийских регуляторов, три крупнейших компании — Pacific Gas and Electric Co., Southern California Edison и San Diego Gas & Electric Co. — достигнут 50-процентного рубежа использования возобновляемых источников уже к 2020 году.

В 2016 году PG&E получало 32,9% "чистой" энергии, Edison — 28,2%, а SDG&E — 43,2%. При этом, процесс перехода на возобновляемые источники начался еще в 2002 году. С 2008 года в Калифорнии неуклонно снижается количество вредных выбросов при производстве электроэнергии.

Из-за бума "чистых" источников, цены на солнечную и ветряную энергию в штате стремительно падают. Если в 2008 году покупатели платили за электричество, вырабатываемое крупными солнечными электростанциями $135,9 за мегаватт-час, то в 2016 году всего $29,17. Цены на ветровую энергию упали с $97,11 за мегаватт-час в 2007 году до $50,99 в 2015. "Чистая" энергия питает электросети Калифорнии с раннего утра до вечера, но по ночам штат все еще нуждается в традиционных газовых электростанциях.

Источник: Хайтек