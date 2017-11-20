В ульяновском филиале ПАО "МРСК Волги" определили лучшую подстанцию

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Ульяновские распределительные сети" подведены итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее техническое и эстетическое состояние подстанций (ПС) 35 кВ и выше.

Лучшей подстанцией филиала признана ПС 110/35/10 кВ "Сурская" Ульяновского производственного отделения (ПО). Второе и третье места заняли ПС 35/10 кВ "Чирклей" Южного ПО и ПС 35/10 кВ "Льнокомбинат" Димитровградского ПО, соответственно.

Конкурс проводился в 2 этапа. На первом этапе определилась лучшая подстанция в производственном отделении, на втором — лучшая ПС филиала "Ульяновские РС". На протяжении всей ремонтной кампании сотрудники служб подстанций и служб релейной защиты и автоматики готовили объекты к конкурсу. Конкурсная комиссия оценивала не только качество проведенных ремонтных работ, состояние оборудования и его отдельных элементов, надежность энергообъекта, но и внешний вид, порядок, чистоту на территории подстанции. Всего оценка производилась по двадцати критериям.

Победившая подстанция обеспечивает электроснабжение районного центра и ряда населенных пунктов Сурского района Ульяновской области с 1978 года. В этом году сотрудники службы подстанций Ульяновского производственного отделения провели плановый текущий ремонт силовых трансформаторов напряжением 110/35/10 кВ, отремонтировали маслоприемные устройства, секции шин напряжением 35 и 10 кВ, короткозамыкатели, отделители и другое оборудование подстанции, в том числе масляные выключатели и трансформаторы собственных нужд. "Ежегодный смотр-конкурс подстанций – это дополнительная мотивация для производственного персонала. В условиях здоровой конкуренции сотрудники стараются не только максимально качественно выполнить все запланированные технические мероприятия по ремонту и обслуживанию оборудования подстанции, но и проделывают большую работу по благоустройству территории и эстетическому оформлению в соответствии со всеми нормами и правилами", - отмечает заместитель главного инженера по техническому развитию и эксплуатации филиала "Ульяновские РС" Николай Колесников.