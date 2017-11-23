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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Андрей Черезов проверил готовность энергооборудования МРСК Юга к началу эксплуатации нового аэропорта "Платов"

Андрей Черезов проверил готовность энергооборудования МРСК Юга к началу эксплуатации нового аэропорта Платов

27 ноября 2017, 14:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

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Накануне начала эксплуатации нового аэропортового комплекса "Платов" заместитель министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов проинспектировал в Ростове-на-Дону работу подстанции АС-10, которая обеспечивает электроснабжение нового аэропорта "Платов", и ход работ по прокладке линии 110 кВ в Левобережной части города.

Члены комиссии уделили особое внимание проверке подстанции АС-10. На ней прошла масштабная реконструкция с заменой трансформаторов, и теперь ее мощности 80МВА достаточно не только для энергоснабжения воздушной гавани (присоединенная мощность 4,6 МВт), но и систем водоснабжения и водоотведения, а также прилегающих населенных пунктов. Объект введен в эксплуатацию в мае 2017 года. Все используемое оборудование подстанции полностью отечественное.

Генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев: "Полугодовой период эксплуатации подтвердил высокую эффективность и надежность работы энергообъекта. Подстанция работает в нормальном режиме, оборудование функционирует без замечаний. Реализация автоматической системы управления (АСУ ТП) на этой подстанции обеспечивает высокий уровень контроля за работой энергооборудования".

Еще один объект в программе работы комиссии – кабельная линия в левобережной части города. В рамках расширения автодороги "Южный подъезд" и строительства новых автомобильных развязок ростовский филиал МРСК Юга реализует вынос части кабельной линии 110 кВ, которая в своем прежнем расположении пересекалась с дорожной развязкой. Работы завершатся до конца года. Эта линия питает подстанцию Р-22, отвечающую за энергоснабжение части потребителей Ростова-на-Дону.

По итогам осмотра электросетевых объектов Андрей Черезов положительно оценил проделанную работу по обеспечению электроэнергией аэропорта "Платов" и указал на необходимость завершения запланированных мероприятий в строгом соответствии с установленными сроками.

Компания: ПАО "МРСК Юга"

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