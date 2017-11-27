Дальнейшее развитие железнодорожной сети Крыма оценили в 100 млрд рублей

Развитие железнодорожной сети Крыма оценивается в 100 млрд рублей, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с концепцией комплексного развития железных дорог Крыма, которую согласовала межведомственная рабочая группа совета министров региона.

"Это укрупненная оценка, до экспертизы, мнение, которое может меняться как в сторону повышения, так и в сторону понижения", - сказал газете глава Крыма Сергей Аксенов. Детали концепции строительства железных дорог сейчас обсуждаются, финального решения нет, заявил представитель курирующего Крым вице-премьера Дмитрия Козака.

По данным "Ведомостей", власти Крыма, согласно концепции, рассчитывают на строительство новой железной дороги Феодосия-Симферополь, которая сократила бы путь поездов в направлении республиканского центра со стороны моста через Керченский пролив. "В коридоре автодороги "Таврида" (строительство идет, стоимость – 166 млрд руб.) может быть построена (линия - ИФ) стоимостью не менее 35 млрд рублей", - пишет газета. Идея Керченского моста мостом не заканчивается, подтвердил представитель Козака: "Таврида" в той же логике и строилась.

Железная дорога нужна, проект поддерживается, заявил "Ведомостям" глава Крыма Аксенов. Изначально логистика была иной, пояснил он: транспортный поток шел с Украины, и основным было направление Джанкой-Симферополь. Теперь основным должен стать маршрут Керчь-Симферополь. "Проект в разработке совместно с коллегами из Вольного экономического общества (ВЭО - ИФ), надеемся, вместе справимся", - отметил чиновник.

Финансировать проект планируется из внебюджетных источников - с помощью концессии или выпуска проектных облигаций, сказал представитель Минэкономразвития Крыма. Официально инвесторы пока не обращались с частной инициативой, но сформирован консорциум проектировщиков - МСУ "Маяк", "Инжпроектизыскания", "Гипрогор", "Железнодорожная строительная компания", крымское региональное отделение ВЭО и другие.

Руководитель консорциума Владимир Гелайко сообщил, что по поручению рабочей группы совета министров Крыма разработан проект технического задания, у него - два сценария. Первый предполагает создание железнодорожной сети полуострова протяженностью 215 км, второй - 302 км (с реконструкцией и на севере республики и прохождением почти через всю ее территорию), но второй сценарий больше не рассматривается.

На маршруте Керчь-Феодосия потребуется реконструкция и электрификация путей, это сопоставимо по инвестициям с новым строительством, а от Феодосии до Симферополя должен быть построен 121 км новой электрифицированной однопутной железной дороги, описал В.Гелайко концепцию создания нового хода. Консорциум оценивает стоимость участка примерно в 20 млрд рублей, пишет издание. Также, по словам В.Гелайко, в проект входит текущий ремонт железной дороги на двух действующих участках Феодосия-Джанкой и Джанкой-Симферополь.

У программы есть и вторая очередь строительства и реконструкции, добавил он. Во-первых, в нее входит 132 км железной дороги на маршруте Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (стоимость работ оценивается в 11,7 млрд рублей, протяженность объясняется прохождением линии через горы). Во-вторых, это 62,2 км на маршруте Симферополь-Саки-Евпатория (7,82 млрд рублей).

Существует несколько способов выполнить эти планы, заявил источник издания, участвующий в обсуждении проекта, - полностью внести все расходы на железную дорогу в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма или привлечь инвесторов. Переговоры об участии в проекте идут с китайскими инвесторами, сказал он. Официально эту информацию представитель Минэкономразвития Крыма не комментирует, но говорит, что инвесторов будет иметь смысл привлекать, когда проект будет утвержден.

Керченский мост, по которому грузы и пассажиры будут приходить на линию, строит "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. Его представитель сообщил "Ведомостям", что не обладает информацией об участии в этом проекте: "В настоящий момент сосредоточены на выполнении текущих контрактов", - сказал он. Даже если строители Керченского моста заинтересованы в новой стройке, формально участвовать в проекте они не будут, уверен федеральный чиновник: в феврале ожидаются новые персональные санкции США, которые затронут и подрядчиков.

Источник: Интерфакс