Дальневосточная энергетическая компания вынуждена через суд штрафовать предприятия-должников за отказ снизить энергопотребление

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, входит в Группу "РусГидро") через суд добилось наложения штрафов на 27 руководителей предприятий, отказавшихся выполнять законные требования энергетиков о самостоятельном снижении потребления электроэнергии на своих объектах из-за накопленных долгов. Максимальные предусмотренные законом штрафы в размере 100 тыс. рублей получили девять руководителей и предприятий Дальнего Востока. Среди них ООО "КомСистемы" Амурской области и ООО "Тритон" Еврейской автономной области.

Больше всего решений о наложении штрафов суды вынесли в Приморском крае – 12, в Еврейской автономной области – 6, в Амурской области – 5 и в Хабаровском крае – 4. Специалисты ДЭК вынуждены обращаться в суд после того как руководители предприятий не реагируют на уведомления энергетиков о необходимости самостоятельно снизить электропотребление в целях недопущения дальнейшего роста задолженности. Это дает энергокомпании право ввести ограничение в принудительном порядке и требовать привлечь к административной ответственности руководителя предприятия.

Так, крупнейшее промышленное предприятие Приморья ООО "Дальнегорский ГОК" неоднократно уведомлялось о необходимости ограничить объем потребляемых энергоресурсов за систематическую задержку платежей. После повторного неисполнения законных требований на директора предприятия судом был наложен штраф. Повторное решение суда за аналогичное нарушение может лишить директора ООО "Дальнегорский ГОК" занимаемой должности. В похожей ситуации находится руководитель ООО "Теплосетевая компания" из Партизанска.

"Предприятия уведомляются о необходимости самостоятельно оценить свои потребности в ресурсе и снизить свое энергопотребление исключительно с целью предотвращения возрастания долгов, – поясняет заместитель исполнительного директора по сбыту ДЭК Сергей Хитун. – Обращению в суд предшествует череда уведомлений, извещений, переговоров. Поэтому если руководитель предприятия-должника не выполняет предписания энергетиков – это осознанный шаг".

Напомним, с 29 сентября процедура введения ограничения законодательно упрощена. Теперь энергетики могут отключить предприятие-должника от поставки ресурса после однократного предупреждения. Внесение изменений в законодательство стало еще одним шагом в реализации федеральной политики по ужесточению мер в отношении неплательщиков за коммунальные ресурсы. Оно направлено на повышение платежной дисциплины потребителей. Энергетики надеются, что нововведение позволят снизить объем задолженности предприятий по всем отраслям. На сегодняшний день долги компаний и организация в зоне деятельности ДЭК достигли 5,6 млрд рублей.