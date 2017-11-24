Деловая поездка в Турцию

Участники встечи в компании TEİAŞ Ярослав Седов (слева) и Андрей Шорников у головного офиса компании TEİAŞ Андрей Шорников (слева) и Ярослав Седов во время посещения завода Astor Transformatör A.Ş. Участники встречи на заводе BEST, слева направо: Али Риза Дениз, Андрей Шорников, Хайри Деврим Демирбаш, Еркан Оздемир, Барбарос Каваклиоглу, Озлем Аксой и Ярослав Седов

С 7 по 9 ноября 2017 года представители завода "Изолятор" посетили ряд энергетических и электротехнических компаний Турции.

Завод "Изолятор" представляли:

начальник отдела внешнеэкономической деятельности Андрей Шорников;

руководитель направления по работе с европейскими партнерами Ярослав Седов;

партнер компании "Изолятор" в Турции Сезай Озкая (Sezai Ozkaya).

"Чалык Энерджи"

7 ноября состоялись переговоры в энергетической компании "Чалык Энерджи" в г. Стамбул.

Гостей приняли:

Гокхан Дарсан, сотрудник отдела закупок (Gökhan Dursun, Procurement and Logistics Directorate, Procurement Chief);

Ахмет Сарпкая, инженер (Ahmet Sarpkaya, EPC Directorate, Chief Electrical Engineer).

Представители завода "Изолятор" познакомились с работой компании, а также провели переговоры по вопросам использования в проектах "Чалык Энерджи" высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

8 ноября состоялось посещение государственной электросетевой компании Türkiye Elektrik İletim A.Ş. в г. Анкара.

В ходе визита представители завода "Изолятор" познакомились с работой компании и наметили перспективные направления развития долговременного сотрудничества по поставкам высоковольтных вводов для национальной энергосистемы Турции.

Astor Transformatör A.Ş.

8 ноября состоялась встреча с руководством трансформаторного завода Astor Transformatör A.Ş. в г. Анкара.

На заводе Astor Transformatör A.Ş. гостей приняли:

Мехмет Демир, заместитель генерального директора (Mehmet Demir, Dry & Distribution Transformers, Deputy General Manager);

Емрах Арслан, руководитель производства (Emrah Arslan, Power Transformers Design & Production Manager);

Али Онур Урлу, инженер (Ali Onur Urlu, Power Transformers, Electrical Design Engineer);

Ахмет Бичет, инженер (Ahmet Becet, Power Transformers, Electrical Design Engineer);

Нилуфер Генчтюрк, инженер (Nilüfer Gençtürk, Purchasing Engineer).

Стороны обсудили современные тенденции рынка электротехнического оборудования Турции, а также реализацию совместных проектов и планы сотрудничества на 2018 год.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A. S.

9 ноября 2017 года представители компании "Изолятор" посетили трансформаторный завод Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A. S. в г. Балыкесир.

На заводе BEST гостей приняли:

Хайри Деврим Демирбаш, управляющий административным и производственным процессом (Hayri Devrim Demirbaş, Power Transformers, Plant & Istanbul Office Manager);

Озлем Аксой, руководитель продаж за рубежом (Özlem Aksoy, Power Transformers, Foreign Trade Team Leader);

Еркан Оздемир, инженер (Erkan Özdemir, R&D Researcher, Mechanical Engineer);

Барбарос Каваклиоглу, руководитель группы (Barbaros Kavaklioğlu, Power Transformers Electrical Design, Team Leader);

Али Риза Дениз (Ali Riza Deniz), специалист по закупкам.

На встрече обсуждались технические преимущества высоковольтных вводов с RIP-изоляцией, текущие и будущие совместные проекты.

Стороны выразили удовлетворение достигнутыми результатами встречи и намерение развивать дальнейшее сотрудничество.

Благодарим все принимающие организации за открытый и прямой диалог, а также за глубокую заинтересованность в активном развитии сотрудничества в области поставок инновационной электротехнической продукции!