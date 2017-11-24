Деловая поездка в Турцию

"Томский призрак" или
27 ноября 2017, 16:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР
Участники встечи в компании TEİAŞ
Ярослав Седов (слева) и Андрей Шорников у головного офиса компании TEİAŞ
Андрей Шорников (слева) и Ярослав Седов во время посещения завода Astor Transformatör A.Ş.
Участники встречи на заводе BEST, слева направо: Али Риза Дениз, Андрей Шорников, Хайри Деврим Демирбаш, Еркан Оздемир, Барбарос Каваклиоглу, Озлем Аксой и Ярослав Седов
С 7 по 9 ноября 2017 года представители завода "Изолятор" посетили ряд энергетических и электротехнических компаний Турции.
Завод "Изолятор" представляли:
7 ноября состоялись переговоры в энергетической компании "Чалык Энерджи" в г. Стамбул.
Гостей приняли:
Представители завода "Изолятор" познакомились с работой компании, а также провели переговоры по вопросам использования в проектах "Чалык Энерджи" высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.
8 ноября состоялось посещение государственной электросетевой компании Türkiye Elektrik İletim A.Ş. в г. Анкара.
В ходе визита представители завода "Изолятор" познакомились с работой компании и наметили перспективные направления развития долговременного сотрудничества по поставкам высоковольтных вводов для национальной энергосистемы Турции.
8 ноября состоялась встреча с руководством трансформаторного завода Astor Transformatör A.Ş. в г. Анкара.
На заводе Astor Transformatör A.Ş. гостей приняли:
Стороны обсудили современные тенденции рынка электротехнического оборудования Турции, а также реализацию совместных проектов и планы сотрудничества на 2018 год.
9 ноября 2017 года представители компании "Изолятор" посетили трансформаторный завод Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A. S. в г. Балыкесир.
На заводе BEST гостей приняли:
На встрече обсуждались технические преимущества высоковольтных вводов с RIP-изоляцией, текущие и будущие совместные проекты.
Стороны выразили удовлетворение достигнутыми результатами встречи и намерение развивать дальнейшее сотрудничество.
Благодарим все принимающие организации за открытый и прямой диалог, а также за глубокую заинтересованность в активном развитии сотрудничества в области поставок инновационной электротехнической продукции!