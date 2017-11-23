Нижновэнерго обеспечил электроснабжение исторического музея в Красных Баках

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" осуществили технологическое присоединение к электросетям здания Краснобаковского исторического музея на ул. Свободы в р.п. Красные Баки.

Учреждение культуры будет получать электроэнергию от подстанции 110/10 кВ "Красные Баки". Ему будет обеспечена максимальная мощность 15 кВт.

В Краснобаковском историческом музее представлена уникальная коллекция материальной культуры района с древнейших времен до конца ХХ в. В ней в частности имеются старинная мебель и костюмы, предметы гончарного производства и посуда, бондарные изделия и инструменты для их изготовления, а также найденные на территории Краснобаковского района окаменевшие кости древнего слона, зуб мамонта, морские ежи, ракушки и другие окаменелости. Экспозиция пополняется за счет находок научных экспедиций и вещей, переданных музею частными дарителями, в том числе из Нижнего Новгорода.

Осознавая важность развития культурно-образовательных учреждений в районах Нижегородской области, Нижновэнерго делает все возможное для качественного и бесперебойного снабжения их электроэнергией и технологического присоединения новых объектов.