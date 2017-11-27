Nord Stream 2 представила проект участка "Северного потока-2" в РФ на Госэкспертизу

Компания Nord Stream 2 AG подала документы по строительству российского участка "Северного потока-2" на Государственную экологическую экспертизу, говорится в сообщении компании.

"Компания Nord Stream 2 AG передала отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации в Росприроднадзор на рассмотрение государственной экологической экспертизы", - говорится в сообщении.

"Заключение экспертизы ожидается в начале 2018 года", - говорится в сообщении.

Документы были предоставлены в Госэкспертизу 10 ноября, сообщил агентству "Прайм" глава российской группы по экологии и разрешениям Nord Stream 2 Григорий Вильчек. Он уточнил, что строительство российского участка "Северного потока-2" начнется после того, как будут получены разрешения.

Компания по-прежнему планирует строить газопровод через территорию Кургальского заказника в Ленинградской области. Ранее заместитель технического директора Nord Stream 2 Павел Персидкий говорил РИА Новости, что компания выбрала новую технологию укладки труб, которая минимизирует воздействие на окружающую среду охранной зоны.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технология тренч-бокс предполагает использование специальных конструкций для уменьшения ширины траншеи. Метод предполагает протягивание газопровода в заполненной водой траншее, что позволит сохранить естественный уровень грунтовых вод во время и после строительства. Технология позволит уменьшить коридор строительства и связанное с ним воздействие на 50%. Работы будут вестись в коридоре шириной 30 метров, на этом участке растительный покров будет восстановлен естественным путем.

Объем выемки грунта будет снижен на 70% по сравнению с традиционным методом строительства. На месте установки газопровода будет существенно сокращено использование тяжелого оборудования, что позволит снизить уровень шума и другие воздействия, говорится в сообщении.

"Новый метод строительства был включен в финальный ОВОС и является основным природоохранным мероприятием. Скажем, при традиционном методе в зону строительства попадали бы десятки мест обитаний охраняемых видов растений. За счет того, что мы сократили ширину коридора, у нас сейчас в полосе строительства осталось всего три места обитания редких видов, которые хорошо перенесут пересадку. Это будет сделано в соответствии с разработанной программой пересадки", - сказал Вильчек. Он уточнил, что некоторые виды растений, которые будут находиться рядом со строительным коридором, будут отмечены специальными знаками, чтобы предотвратить вероятность повреждения.

"Например, для дерева с редким лишайником на краю вырубки будет сделано искусственное затенение, с тем, чтобы сохранить неизменным световой режим", - отметил Вильчек.

Также Nord Stream 2 планирует оптимизировать график строительства российского участка с учетом критических периодов для морских млекопитающих и фауны, соорудить шесть гнездовых платформ для орлана-белохвоста и других крупных птиц, обитающих в Кургальском заказнике, и переместить охраняемые виды животных в другие места обитания, выпустить молоди ценных видов рыб и применить комплекс мер по предотвращению распространения чужеродных видов растений.

МИКРОТОННЕЛИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Кроме того, Nord Stream 2 планирует финансировать экологические проекты на территории Кургальского заказника. "Мы осознали, что как в северной части, так и в южной части заказника, научная ценность флоры и фауны очень высока. Так что эти территории мы хотим финансировать. И мы ведем диалог с администрацией, с научными институтами, с общественными организациями, чтобы определить конкретные направления, в которые мы можем направить наши финансовые и интеллектуальные ресурсы", - сказал менеджер по вопросам окружающей среды и социальной сферы Nord Stream 2 Антонио Сантаниелло.

Несмотря на меры, принятые компанией, экологи высказывали беспокойство выбранным маршрутом через Нарвский залив и настаивали на альтернативной трассе газопровода - на Сойкинском полуострове в районе мыса Колганпя. Кроме того, эксперты предлагали компании в ходе строительства использовать бестраншейную технологию микротоннелирования.

"В теории микротоннелирование возможно, но его техническая реализуемость не может быть гарантирована в силу неопределенностей, связанных с местной геологией и гидрологией, которые обуславливают очень высокие риски строительства, что в свою очередь создает риски для безопасности персонала и окружающей среды", - сказал Сантаниелло. "Неопределенность для нас неприемлема, так же как и параллельная разработка нескольких сценариев воздействия на окружающую среду", - сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Источник: ПРАЙМ