Около миллиона рублей собрали энергетики Шалинских РЭС "Чеченэнерго" за один день рейдов

Специалисты Шалинских районных электрических сетей (РЭС) АО "Чеченэнерго" (входит в группу компаний "Россети") совершают подворовой обход злостных неплательщиков в г. Шали. Вместе с бригадами по отключению в рейде участвует и управляющий директор Общества Русланбек Докуев.

Недобросовестным потребителям напоминают, что по закону систематическая просрочка платежей является основанием для введения ограничения режима потребления электроэнергии. Только за один день обходов энергетики отключили от электроснабжения 22 домовладения, сборы платежей с должников составили 986 тыс. руб.

При составлении акта об отключении электроэнергии за неуплату специалисты обязательно фиксируют последние показания прибора учета. Если обнаружится, что должник самовольно подключился к сети и показания изменены, энергокомпания будет предъявлять счет и за использованную электроэнергию. Кроме того, абонента могут привлечь к административной ответственности, согласно КоАП РФ.

Одновременно с этим проводится и актуализация абонентской базы. По каждому обходу в специальный штаб, в задачи которого входит выработка и дальнейшая реализация предложений о перспективах развития Шалинских районных электрических сетей, предоставляется протокол с показаниями счетчика и пометкой о наличии или отсутствии нарушений. Выявляются и неисправные счетчики, которые не отражают реальное потребление электроэнергии. Они подлежат обязательной замене.

Специалисты также выявляют случаи несанкционированного вмешательства в работу приборов учета и самовольного подключения к сетям. Такие нарушения чаще встречаются в коммерческом секторе.

По словам Русланбека Докуева, необходимо понимать, что незаконное пользование электроэнергией приносит ущерб не только энергокомпании, но и приводит к перепадам напряжения, снижению качества электроэнергии у добросовестных потребителей.