Рабочей группой по отбору национальных проектов в ТЭК одобрены три новых проекта

В Минэнерго России состоялось очередное заседание рабочей группы по отбору национальных проектов по внедрению инновационных технологий и современных материалов в энергетике под председательством Первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя председателя рабочей группы Алексея Текслера. В мероприятии приняли участие представители ведущих компаний ТЭК, разработчики проектов, институтов развития, научного и экспертного сообщества.

Отбор национальных проектов, способных дать значительный мулитипликативный эффект, ведется в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") "Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса".

Открывая заседание, Алексей Текслер напомнил, что на текущий момент одобрены и успешно реализуются уже десять национальных проектов – четыре в электроэнергетике и шесть в нефтегазовой сфере. По итогам состоявшегося заседания статус национальных получили еще три проекта – в области переработки нефти и нефтехимии, а также повышения эффективности функционирования электроэнергетической отрасли ТЭК России.

Первый из одобренных проектов – создание импортозамещающего промышленного производства порошкообразного гидроксида алюминия высокой чистоты и шариковых носителей катализатора для нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей промышленности России. Его реализация позволит снизить конечную стоимость порошкообразного гидроксида алюминия высокой чистоты и шариковых носителей на его основе, и тем самым уменьшить себестоимость продукции. Производство также даст кумулятивный эффект, снизив зависимость нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей промышленности от импортируемой продукции.

На развитие отечественного производства базовой нефтехимической полимерной продукции (полиэтилена и полипропилена) направлен проект по созданию на базе Томского завода катализаторов производства титан-магниевых катализаторов полимеризации олефинов, который также позволит снизить импортозависимость российской нефтехимии. Его реализация решит задачу обеспечения катализаторами строящихся и планируемых к вводу в эксплуатацию производств базовых полимеров в объеме 100 тонн ежегодно к 2020 году.

Для повышения энергоэффективности объектов электросетевого комплекса России был одобрен проект "Энергоэффективная подстанция", в рамках которого планируется создание нормативно-правовой и технологической базы, обеспечивающей снижение энергоемкости электросетевых компаний. Реализация проекта позволит сократить потери и расход электроэнергии на собственные нужды подстанций, и за счет этого снизить выбросы СО2. В перспективе внедрение технологий "энергоэффективной подстанции" создаст новый конкурентный сегмент рынка высокотехнологичной продукции, способствующий укреплению внешнеэкономических позиций России.

Подводя итоги, Алексей Текслер отметил существенный экономический потенциал отобранных проектов и обратил внимание собравшихся на необходимость активного участия компаний ТЭК в их реализации, в том числе в части наполнения "дорожных карт" проектов пилотными объектами и необходимости включения соответствующих мероприятий в программы инновационного развития.

По результатам мониторинга отобранных ранее национальных проектов рабочей группой было принято решение о корректировке планов реализации отдельных проектов.

Также Алексей Текслер напомнил участникам заседания, что в соответствии с "дорожной картой" до 2018 года рабочей группой должно быть отобрано не менее 20 национальных проектов. "Надеюсь, что к концу этого года мы не только решим обозначенную задачу по отбору ещё семи национальных проектов, но и представим результаты реализации проектов, направленных на инновационное развитие отраслей ТЭК, на рассмотрение в Правительство Российской Федерации", – заявил он.

Справочно: План мероприятий ("дорожная карта") "Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса" на период до 2018 года, утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 1217-р. В рамках Плана, в том числе предусмотрено определение перечня и реализация проектов по внедрению в отраслях ТЭК инновационных технологий, имеющих общенациональное значение. Для их отбора приказом Минэнерго России от 29.01.2015 № 31 была сформирована соответствующая рабочая группа под председательством Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака.