Исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") Роман Бердников проверил работу филиала "Гатчинские электрические сети" (ГтЭС). В ходе поездки он оценил материально-техническое состояние филиала и провел производственное совещание с руководством "ГтЭС".

В начале визита глава "Ленэнерго" осмотрел производственную площадку и специальную технику филиала, а также помещения подразделений "ГтЭС".В ходе рабочего совещания директор филиала Евгений Скляров доложил Роману Бердникову о ходе подготовки к периоду пиковых нагрузок. В частности, в рамках реализации ремонтной программы филиал отремонтировал 354 км воздушных линий 35-110 кВ, 374 км воздушных линий 0,4-10 кВ, 171 трансформаторную подстанцию, расчистил 324 гектара трасс ВЛ 6-110 кВ.

Роман Бердников дал руководителям филиала ряд поручений, касающихся повышения эффективности работы, и обратил их внимание на основные задачи, стоящие перед "Ленэнерго", — надежное электроснабжение потребителей, своевременное исполнение обязательств по технологическому присоединению и снижение потерь электроэнергии в сетях. Особое внимание было уделено охране труда и вопросу безопасности проведения работ специалистами на электросетевых объектах.