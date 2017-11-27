С начала года Кубаньэнерго вложило более 100 миллионов рублей в развитие электросетей Майкопа

Филиал ПАО "Кубаньэнерго" (входит в "Россети") Адыгейские электрические сети с начала текущего года направил на развитие электросетевого комплекса столицы Адыгеи более 100 миллионов рублей.

По договорам на техприсоединение потребителей льготной категории (мощность энергопотребления до 15 кВт) энергетики выполнили реконструкцию комплектной трансформаторной подстанции в поселке Западный с увеличением мощности силовых трансформаторов до 0,25 МВА и строительством отходящих воздушных линий электропередачи. Техническое перевооружение энергообъекта позволило подключить к электросетям компании 32 новых потребителя.

Кроме того, специалисты предприятия смонтировали новые воздушные линии классом напряжения 0,4-6-10 кВ общей протяженностью более 3 км в поселках Западный, Северный, хуторе Гавердовский. При возведении ЛЭП энергетики применили самонесущий изолированный провод, обладающий высокими эксплуатационными свойствами и безопасностью.

Близится к завершению реконструкция подстанции 110 кВ "Северная" с увеличением мощности до 80 МВА. Объект расположен в северо-восточной части Майкопа и обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия федерального и регионального значения, а также пригородные поселки республиканской столицы с населением свыше четырех тыс. человек.

Вместе с этим энергетики выполнили большой объем ремонтных работ оборудования городских подстанций и линий электропередачи на общую сумму около 1 млн рублей. Выполнен капитальный ремонт распределительных воздушных линий электропередачи с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод, заменой и выправкой опор в станице Ханской. Общая протяженность отремонтированных линий – около 20 км. В Ханской, Северном и Гавердовском энергетики выполнили капитальный ремонт трех трансформаторных подстанций с заменой дефектных элементов.

– Комплекс проведенных технических мероприятий обеспечит надежность энергоснабжения потребителей столицы Адыгеи и ее пригорода в предстоящие максимумы нагрузок зимнего периода, – сообщил директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Юрий Хомиченко.