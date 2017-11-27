Системный оператор подвел итоги формирования перечня покупателей с ценозависимым потреблением на 2018 год

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, АО "Системный оператор Единой энергетической системы" утверждены и опубликованы на специализированном технологическом сайте "Конкурентный отбор мощности" (http://monitor.so-ups.ru) итоги формирования перечня покупателей с ценозависимым потреблением на 2018 год.

Итоги включают в себя перечень потребителей заявки, которых были отобраны для включения в перечень покупателей с ценозависимым потреблением на 2018 год, совокупные помесячные объемы ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии в зависимости от количества часов готовности к ценозависимому снижению объема покупки электрической энергии, а также помесячные совокупные объемы ценозависимого снижения потребления мощности в каждой ценовой зоне.

Прием заявок для целей формирования перечня на 2018 год осуществлялся в период с 15 по 21 ноября 2017 года.

Участниками оптового рынка поданы заявки в отношении 5 ГТП потребления.

Суммарная величина ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии в зависимости от количества часов готовности к ценозависимому снижению объема покупки электрической энергии на декабрь 2018 года составила 69 МВт·ч:

в 1 ценовой зоне – 0 МВт·ч;

во 2 ценовой зоне – 69 МВт·ч.

Объем ценозависимого снижения потребления мощности на декабрь 2018 года составил 54 МВт: