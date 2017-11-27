Сооружения связи открывают для инвесторов

Сооружения связи должны войти в перечень объектов соглашений о государственно-частном партнерстве, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. По мнению участников рынка, инициатива поможет в создании инфраструктуры для "цифровой экономики", сетей 5G, а также центров для хранения трафика.

Поправки к закону "О государственно-частном партнерстве и муниципальном частном партнерстве" в Госдуму внесла сенатор Людмила Бокова. В пояснительной записке отмечается, что, согласно действующему законодательству, объектами партнерств могут быть только линии связи и коммуникации. К сооружениям связи относят объекты инженерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, приспособленные для размещения средств связи и кабелей электросвязи. Существенной частью создаваемой инфраструктуры связи являются именно такие сооружения, отмечается в записке.

Распространение механизмов партнерства расширит возможности при строительстве LTE-сетей вдоль автодорог и обеспечении услугами связи крупных спортивных соревнований, считает автор поправок. Если предлагаемые изменения не будут приняты, строительство сетей 5G с помощью механизмов государственно-частного партнерства будет невозможно, уверена госпожа Бокова.

В проекте закона также указано, что зачастую операторы связи вынуждены отказываться от проектов по строительству линий связи в труднодоступных регионах из-за инфраструктурных ограничений. Сенатор считает, что эта проблема может быть решена в случае предоставления операторам государственных и муниципальных объектов недвижимости, в том числе земельных участков, обеспечения их электроэнергией. Условия аренды и тарифная политика будут определены соглашением сторон.

Инициативу сенатора поддержали в Минкомсвязи: "Мы рекомендуем субъектам принимать акты, упрощающие размещение сетей связи, и многие это делают". В качестве лучшей практики Минкомсвязи указывает опыт правительства Москвы, которое приняло распоряжение, содержащее конкретный перечень объектов для размещения базовых станций.

"Ростелеком", МТС и "МегаФон" также одобряют поправки. Они дадут возможность операторам обеспечивать связью малонаселенные и труднодоступные места, а также помогут в создании инфраструктуры для "цифровой экономики" и сетей 5G, считают в МТС. Инициатива ускорит строительство центров для хранения трафика и реализацию совместных проектов государства и отрасли связи в рамках программы "Цифровая экономика", отмечают в "МегаФоне".

Отдельные элементы государственно-частного партнерства уже использовались при обеспечении мобильной связью федеральных автодорог, например, в 2011 году на трассе "Амур". Там были установлены 102 базовые станции, инвестиции в проект оценивались в 4 млрд руб. "Однако на сегодня в России еще не реализовывались значимые проекты в сферах ИКТ и связи с использованием механизмов полноценного партнерства бизнеса и государства в рамках принятого в 2015 году закона",— констатирует представитель МТС. По его оценке, вопрос доступа операторов к инфраструктуре и объектам недвижимости в государственной и муниципальной собственности тоже остается актуальным, особенно в регионах. Проблему следовало бы рассматривать в контексте снятия административных барьеров, уверены в МТС.

Важно разобраться, кто будет заниматься регулированием доступа к объектам недвижимости и предоставлением земельных участков в рамках государственно-частного партнерства, предупреждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Если потребуются дополнительные согласования от муниципальных властей на размещение, поясняет он, инициатива не будет эффективной.

Источник: Коммерсант