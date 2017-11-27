Состоялся круглый стол подкомитета РНК СИГРЭ C5 "Рынки электроэнергии и регулирование" в г. Пятигорске

"Томский призрак" или
27 ноября 2017, 16:27
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
12 октября, в рамках первого дня IV Конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: развитие генерации после ДПМ. Выбор пути", состоялся круглый стол подкомитета РНК СИГРЭ C5 "Рынки электроэнергии и регулирование"
На круглом столе были рассмотрены доклады по актуальным темам подкомитета, а также вопросы дальнейшей деятельности подкомитета.
Доклады представили:
Участие в круглом столе приняли представители Ассоциации "НП Совет рынка", Системного оператора ЕЭС, Интер РАО - Инжиниринг, НИУ ВШЭ, Российской венчурной компании, Внешэкономбанка, Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики, Транснефтьэнерго, а также других отраслевых компаний.
Полный список участников, презентации докладов и результаты их обсуждения доступны в разделе Материалы Подкомитета.