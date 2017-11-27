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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Состоялся круглый стол подкомитета РНК СИГРЭ C5 "Рынки электроэнергии и регулирование" в г. Пятигорске

Состоялся круглый стол подкомитета РНК СИГРЭ C5 Рынки электроэнергии и регулирование в г. Пятигорске

27 ноября 2017, 16:27
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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12 октября, в рамках первого дня IV Конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: развитие генерации после ДПМ. Выбор пути", состоялся круглый стол подкомитета РНК СИГРЭ C5 "Рынки электроэнергии и регулирование"

На круглом столе были рассмотрены доклады по актуальным темам подкомитета, а также вопросы дальнейшей деятельности подкомитета. 

Доклады представили:

Участие в круглом столе приняли представители Ассоциации "НП Совет рынка", Системного оператора ЕЭС, Интер РАО - Инжиниринг, НИУ ВШЭ, Российской венчурной компании, Внешэкономбанка, Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики, Транснефтьэнерго, а также других отраслевых компаний.

Полный список участников, презентации докладов и результаты их обсуждения доступны в разделе Материалы Подкомитета.

Компания: РНК СИГРЭ

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