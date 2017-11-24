"Тюменьэнерго": двери для молодёжи всегда открыты

Студенты Сургутского государственного университета (СурГУ) и участники Всероссийского форума рабочей молодёжи посетили производственные объекты АО "Тюменьэнерго" и выставку, проходящую в рамках Первого технологического форума производителей оборудования в сфере энергетики.

Более 90 молодых людей побывали на подстанции 110 кВ "Энергетик" и Базе логистики и материально-технического обеспечения Сургутских электрических сетей, а также в Центральной диспетчерской службе АО "Тюменьэнерго".

"Удивлена масштабами энергосистемы и уровнем технического оснащения предприятия. Для себя отметила, что весь транспорт, который нам показали, является отечественным. Для меня это повод гордится страной", – прокомментировала участница Форума рабочей молодёжи, инженер-конструктор ПАО "Уралмашзавод" Анастасия Муравьёва.

"Для меня было интересно с профессиональной точки зрения познакомиться с работой и техническим оснащением Центральной диспетчерской службы. Всем управляет один диспетчер, перед ним на огромном мониторе вся энергосистема, всё работает как часы, без суеты и лишних движений", – поделился впечатлениями участник молодёжного форума, инженер РЗА филиала ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Западной Сибири Сергей Семёнов.

Студенты энергетического профиля подготовки СурГУ в эти дни получили уникальную возможность пообщаться с профессионалами на выставке оборудования, которая проходит в стенах "Тюменьэнерго".

"Было интересно встретиться с опытными специалистами, производителями оборудования и с людьми, работающими на энергообъектах. В доступной форме нам рассказали о том, как функционирует энергосистема, какие технологии применяются в производстве. Интересны планы по освоению арктических территорий, находящихся в зоне ответственности "Тюменьэнерго". Для меня это важный опыт, который совершенно точно пригодится мне в будущем", – рассказал студент 3 курса специальности "Электроэнергетика и электротехника" СурГУ Вячеслав Лявин.

"Очень познавательное мероприятие для студентов. Мы услышали, как работает защита от птиц, ограничители перенапряжения, посмотрели, как они устанавливаются на опоры и линии электропередачи. Студентам было интересно. Это можно было понять по тому, как они задавали вопросы и слушали специалистов", – отметила преподаватель Политехнического института СурГУ Валентина Мищенко.