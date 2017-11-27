Управляющие компании, ТСЖ и предприятия ЖКХ недоплатили АО "Севкавказэнерго" почти 200 миллионов рублей

В АО "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети") на очередном заседании балансовой комиссии подвели итоги работы за октябрь и 10 месяцев 2017 года. Показатели реализации электроэнергии в отчётном месяце зафиксированы на отметке в 82,5%. Это на 1,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что в денежном эквиваленте составляет порядка 67 млн руб. Наилучших результатов добились Правобережное энергосбытовое отделение (106,4%) и Энергосбытовое отделение г. Моздок – ст. Луковская (104%).

Главными потребителями, оказавшими негативное влияние на производственные показатели гарантпоставщика в октябре, стали управляющие компании и товарищества собственников жилья, обслуживающие многоквартирные дома во Владикавказе и районных центрах республики, а также предприятия ЖКХ. Суммарная недоплата данных групп потребителей составила более 50 млн руб. при общей дебиторской задолженности всех потребителей АО "Севкавказэнерго" 70 млн руб. В целом за 10 месяцев текущего года управляющие компании и предприятия ЖКХ недоплатили в кассы гарантпоставщика почти 200 млн руб.

При этом отмечена хорошая работа Общества в плане сбора платежей с промышленных и непромышленных предприятий и собственного населения республики. Уровень оплат в каждой из обозначенных групп потребителей превышает отметку в 100 %.

Комментируя сложившуюся ситуацию, исполняющий обязанности управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Андрей Ерешкин призвал присутствующих на заседании руководителей структурных подразделений гарантпоставщика усилить претензионно-исковую работу. "Хочу заострить внимание на вопросах взаимодействия всех отделов Общества между собой и с непосредственными потребителями наших услуг. Необходимо более оперативно реагировать на все обращения абонентов и не допускать ни малейшего роста задолженности. К концу года компания должна выйти на 100-процентные показатели реализации по всем группам потребителей", - добавил Андрей Ерешкин.