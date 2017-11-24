В Абу-Даби состоялось 7 заседание Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству

26 ноября Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совместно с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Аль-Нахайяном провел седьмое заседание Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Заседанию предшествовали переговоры главы Минпромторга России и Министра иностранных дел и международного сотрудничества – сопредседателя МПК. Стороны обсудил актуальные вопросы российско-эмиратских отношений.

ОАЭ являются одним из ведущих внешнеполитических и торгово-экономических партнеров России в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом. Принимая во внимание доверительный и конструктивный характер сложившегося диалога между двумя странами, а также учитывая тон, который задают регулярные и продуктивные контакты между лидерами двух стран, стороны выразили уверенность, что заседание Комиссии ознаменует новый успешный этап в совместной работе.

"Последовательное расширение взаимовыгодных торгово-экономических, промышленных, инвестиционных, гуманитарных и культурных связей полностью отвечает долгосрочным интересам наших стран и служит делу поддержания мира и стабильности в региональном и глобальном измерениях", - сказал министр.

Открывая пленарное заседание МПК, Денис Мантуров отметил, что устранение излишних барьеров для прямых контактов уже позитивно сказывается на уровне насыщенности деловых связей и объеме товарооборота, который растет высокими темпами.

Одно из важнейших направлений сотрудничества - нефтегазовая сфера, где страны исторически являются мировыми лидерами. Уже есть ряд текущих совместных проектов, ведется оценка компанией "Мубадала Петролеум" новых лицензионных участков в Томской, Омской и Оренбургской областях. Кроме того, большой потенциал для развития представляет совместной освоение экологически безопасных технологий шельфовой добычи, углубленной переработки и транспортировки углеводородов. В перспективе будет активизировано взаимодействие по вопросам закупок сжиженного природного газа, а также расширена сфера применения природного газа, включая использование в качестве моторного топлива, обмен опытом и технологиями.

Активно развивается сотрудничество в сфере продовольственного обеспечения. Расширен список российских предприятий, экспортирующих продукцию животноводства на рынок ОАЭ. Также рассматривается возможность формирования в ОАЭ крупного зернового "хаба" для обеспечения стабильных поставок российского зерна в страны Персидского залива и всего Ближнего Востока.

На заседании МПК рассматривались перспективы расширения взаимных поставок инновационной продукции в таких отраслях, как атомная и возобновляемая энергетика, аэрокосмическая сфера, навигация и воздушное сообщение, телекоммуникационные услуги. Россия ведет консультации с Корпорацией по атомной энергии ОАЭ по вопросам развития взаимовыгодного сотрудничества, включая переработку отработавшего ядерного топлива АЭС "Барака" и использование регенерированных делящихся материалов для фабрикации инновационного топлива на основе РЕМИКС-технологии.

По окончании МПК были подписаны: итоговый протокол 7-го заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, а также Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму и Министерством экономики ОАЭ о сотрудничестве в сфере туризма.

В тот же день в Абу-Даби прошел бизнес-форум "Россия – ОАЭ: перспективы делового сотрудничества", который открыл Денис Мантуров совместно с Министром экономики ОАЭ Султаном бен Саида аль-Мансури.

Глава Минпромторга России в очередной раз подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении торгово-экономических связей и промышленной кооперации с Арабскими Эмиратами и пригласил арабских партнеров принять участие в главной российской промышленной выставке "ИННОПРОМ", а также использовать механизмы СПИК для локализации производств на территории РФ.