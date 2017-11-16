В Белгороде представители ДЗО ПАО "Россети" обсудили актуальные вопросы инвестиционной деятельности

23-24 ноября заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО "Россети" Сергей Сергеев провел на базе филиала ПАО "МРСК Центра" — "Белгородэнерго" совещание по вопросам инвестиционной деятельности и капитального строительства. Представители ДЗО обсудили порядок утверждения инвестиционных программ, ожидаемые итоги реализации приоритетных инвестпроектов, изменения в законодательстве и ряд других актуальных тем.

Участники отметили необходимость сокращения сроков формирования инвестиционных программ ДЗО ПАО "Россети" и соблюдения утвержденных графиков их реализации, обсудили вопросы синхронизации инвестпроектов со схемами и программами перспективного развития электроэнергетики субъектов РФ и планами смежных отраслей, изучили требования Федеральной госсистемы ценообразования в сфере строительства, мониторинг стоимости строительных ресурсов, механизмы прозрачности ценообразования и минимизации рисков завышения сметной стоимости объектов.

По словам Сергея Сергеева, перед "Россетями" сегодня стоит задача полномасштабного перехода на высоконадежную цифровую интеллектуальную сеть. Элементы цифровых технологий уже присутствуют в электросетевом комплексе страны, важно сформировать единые технические требования к комплексной программе цифровизации и максимально четко описать механизмы ее финансирования.

Уже в декабре конкретные предложения по планомерному увеличению доли цифрового оборудования будут вынесены на рассмотрение Правительства РФ. Объем финансирования новых цифровых сетей и подстанций может достичь 20 % от уровня инвестиционных программ ДЗО. Еще до 10 % будет отдано на внедрение интеллектуальных систем учета как универсальных средств передачи данных о параметрах работы сети. Максимальный эффект от программы цифровизации энергетики ожидают уже к 2025 году, к 2030-му программу планируется полностью завершить.

С проблемами и задачами, возникающими в процессе строительства цифровых подстанций на территории ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья", участников совещания познакомил первый заместитель генерального директора ПАО "МРСК Центра" Александр Пилюгин. По его мнению, сдерживающими факторами в реализации проектов с высоким уровнем автоматизации и умным управлением могут стать отсутствие у российских организаций необходимого опыта в проектировании, комплексного технико-экономического обоснования и утвержденной на самом высоком уровне нормативно-технической документации в части выбора оборудования и технологий. Несмотря на это, в обеих компаниях уже есть опыт реализации проектов с элементами цифровизации. К примеру, это ПС 110 кВ "Спутник" в филиале "Воронежэнего" или ПС 110/10 кВ "Ярцево-2" в "Смоленскэнерго".

"Изучив результаты пилотных проектов у себя и в других регионах, мы пошли по пути цифровизации наиболее проблемных участков сети, — отметил Александр Пилюгин, — с учетом значимости центров питания и конечных потребителей, оценки возможного объема недоотпуска энергии в случае отключения, уровня потерь. Плавный переход к целевой модели интеллектуальной цифровой сети уже начался и идет по пути автоматизации средств технического управления подстанциями 35-110 кВ, автоматизации распределительной сети, внедрения интеллектуального учета на всех уровнях. Однако требуются такие централизованные решения, которые позволят снизить затраты на строительство и эксплуатацию, обеспечат информационную безопасность и требуемый уровень качества электроэнергии, а кроме того, создадут возможность для интеграции новых высокотехнологичных продуктов".