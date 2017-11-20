В Орске увеличилось количество подключений к электросетям "Оренбургэнерго"

Сотрудники отдела технологического присоединения Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" в октябре 2017 года отметили рост показателей по принятым заявкам, заключенным договорам и суммарной мощности объектов, подключенных к электросетям "Оренбургэнерго".

- По сравнению с октябрем прошлого года число заявок увеличилось на 80 %, договоров на 60 %, а мощность возросла почти в 1,4 раза, - рассказывает Анна Рыжкова, начальник отдела технологического присоединения Орского производственного отделения филиала "Оренбургэнерго".

В октябре орские энергетики подключили восемь объектов. А всего с начала года включились в сеть 117 новых строений: жилой многоквартирный дом для переселенцев из ветхого жилья, дом культуры, здание женского монастыря, торговые павильоны, производственные и складские помещения.

По вопросам технологического присоединения жители Орска и восточной зоны Оренбуржья могут обратиться в Центр обслуживания потребителей (ЦОП), расположенный по адресу: г. Орск, ул. Станиславского, 52. Работает ЦОП со вторника по субботу с 10.00 до 19.00 без перерыва на обед, выходные дни – понедельник, воскресенье. Помимо этого, консультацию можно получить, позвонив на горячую линию "Оренбургэнерго" по телефону: 8 (3532) 98-48-48.

ПАО "МРСК Волги" является межрегиональной электросетевой компанией и располагает резервами электрической мощности на центрах питания в 7 регионах ПФО. В компании организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности, результатом которой становится фактическое присоединение энергетических установок потребителей к объектам сетевого хозяйства.

В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует Личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно направить через Портал электросетевых услуг ПАО "Россети" (https://портал-тп.рф).

