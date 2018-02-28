В США будет установлена система аккумулирования электроэнергии энергоемкостью 48 МВтч

Энергокомпания National Grid US6 заявила о намерении установить на о. Нантакет (Nantucket) систему хранения электроэнергии (battery energy storage system, BESS) энергоемкостью 48 МВтч. В качестве поставщика системы хранения была выбрана компания Tesla.

В настоящее время энергосистема о. Нантакет двумя подводными кабелями связана с энергосистемой штата Массачусетс через электрическую сеть полуострова Кейп-Код.

Установка BESS обусловлена растущим спросом на электроэнергию на острове, а также необходимостью замены обеспечивающих энергоснабжение потребителей в аварийном режиме (при отключении кабелей) двух дизель- генераторов мощностью 6 МВт каждый, срок эксплуатации которых истекает.

BESS в совокупности с новым дизель-генератором также мощностью 6 МВт будет использоваться в качестве резервного источника электроснабжения.

BESS состоит из 230 модулей Tesla Powerpack энергоемкостью 210 кВтч каждый. В состав модуля Tesla Powerpack входят 16 аккумуляторных батарей, система терморегулирования, контроллер питания и двунаправленный инвертор.

Проект строительства энергохранилища на о. Нантакет на сегодняшний день является крупнейшим в портфеле заказов Tesla.

