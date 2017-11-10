ХКА приглашает на выставку "Электрические сети России"

ООО "ХКА" приглашает Вас и представителей Вашего предприятия посетить экспозицию Альянса на Международной специализированной выставке "Электрические сети России - 2017
", которая пройдет 5-8 декабря 2017 г. в Москве
.
На стенде будет представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции, производимая на предприятиях ООО "ХКА" для различных отраслей промышленности, в том числе последние разработки Холдинга для воздушных линий электропередач.
Посетители стенда смогут ознакомиться с новинками производства, задать интересующие вопросы и обсудить условия сотрудничества с представителями коммерческой и технической служб.
Стенд ООО "ХКА"
В 103
павильон № 75 (В)
Схема экспозиции
Место проведения
ВДНХ, Международный выставочный центр МосЭкспо
г. Москва, проспект Мира, домовладение 119
Время работы выставки
5-7 декабря с 10:00 до 18:00
8 декабря с 10:00 до 14:00
Вход на выставку бесплатный.