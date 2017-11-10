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ХКА приглашает на выставку "Электрические сети России"

ООО "ХКА" приглашает Вас и представителей Вашего предприятия посетить экспозицию Альянса на Международной специализированной выставке "Электрические сети России - 2017", которая пройдет 5-8 декабря 2017 г. в  Москве.

На стенде будет представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции, производимая на предприятиях ООО "ХКА" для различных отраслей промышленности, в том числе последние разработки Холдинга для воздушных линий электропередач.

Посетители стенда смогут ознакомиться с новинками производства, задать интересующие вопросы и обсудить условия сотрудничества с представителями коммерческой и технической служб.


Стенд ООО "ХКА"
В 103
павильон № 75 (В)
Схема экспозиции

Место проведения
ВДНХ, Международный выставочный центр МосЭкспо
г. Москва, проспект Мира, домовладение 119

Время работы выставки
5-7 декабря с 10:00 до 18:00
8 декабря с 10:00 до 14:00

Вход на выставку бесплатный.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
Эта новость часть сюжета Электрические сети России 2017
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