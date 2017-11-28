Чилийские специалисты предсказывают высокие цены на медь в 2018 г.

Опрос 11 рыночных экспертов, проведенный в ноябре текущего года Чилийской комиссией по меди (Cochilco), показал, что большинство участников рынка ожидают в 2018 г. сохранения относительно высоких цен на медь благодаря повышенному спросу со стороны Китая.

Средняя цена, полученная в результате опроса, составляет $2,92 за фунт ($6436 за т), тогда как в октябре текущего года Cochilco указывала в своем прогнозе на 2018 г. только $2,68 за фунт.

При этом текущие котировки меди на Лондонской бирже металлов достигают $7000 за т (более $3,17 за фунт), так что эксперты, привлеченные чилийской комиссией, предсказывают некоторое понижение по сравнению с этими показателями.

Как заявил генеральный директор чилийской государственной медной компании Codelco Нельсон Писарро, он тоже считает, что мировые цены на медь в будущем году сохранятся на относительно высоком уровне, что вполне устраивает компанию.

Глава Cochilco Серхио Эрнандес, комментируя результаты опроса, отметил, что высокий спрос на медь поддерживается, прежде всего, Китаем, где рост ВВП в этом году оказался выше ожидаемого. По его словам, хотя в ряде крупных городов Китая введены ограничения на рынке недвижимости, жилищный сектор страны, являющийся крупнейшим потребителем меди, продолжает расти двузначными темпами.

Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"