Количество поддержанных экспортеров в 2018 г. увеличится практически в 40 раз к уровню 2015 года

24 ноября в Конгресс-центре ЦМТ состоялся экспортный Форум "Сделано в России", в котором приняли участие экспортеры, представители органов государственной власти, средств массовой информации. Открыл Форум Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития экспорта гражданской продукции, в том числе высокотехнологичной продукции, укрепление международной и партнерской сети АО "Российский экспортный центр", вопросы снятия барьеров при экспорте через каналы электронной торговли, экспортное развитие регионов и внедрение регионального экспортного стандарта, признание результатов российской оценки соответствия за рубежом.

В настоящее время общий объем поддержки Группы РЭЦ демонстрирует значительный рост: по сравнению с 2015 г. в текущем году объем прямой поддержки вырастет в два раза, а в 2018 г. увеличится еще на 25% к результатам этого года. При этом, количество поддержанных РЭЦ экспортеров в 2018 г. увеличится практически в 40 раз к уровню 2015 года.

Подробно эти и другие темы эксперты обсудили в ходе стратегических сессий и круглых столов, объединенных одной идеей, – определить инструменты преодоления барьеров в экспортной деятельности и совместными усилиями предложить новые драйверы для роста внешнеэкономической активности российских компаний в различных секторах: от гражданского направления ОПК и онлайн-торговли до туристических услуг и индустрии гостеприимства.

В стратегической Сессии "Новые точки роста российского экспорта" принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов. В своем выступлении замглавы Минпромторга России напомнил, что Правительством Российской Федерации утверждены подготовленные Минпромторгом России распоряжения по утверждению стратегий развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения, продукции автомобильной промышленности, в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года.

"Основной целью стратегий развития экспорта является обеспечение условий устойчивого роста экспорта российской промышленной продукции, укрепление позиций российских экспортеров на существующих рынках сбыта продукции и выход на новые перспективные площадки реализации", - сказал Георгий Каламанов.

По его словам, Стратегии направлены на формирование системного подхода к реализации мер государственной поддержки экспорта российской несырьевой неэнергетической продукции посредством определения необходимых направлений, объемов и тенденций поддержки на среднесрочную перспективу, а также обеспечение устойчивого эффекта от получения результатов, запланированных в рамках приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности".

"Минпромторг России в полной мере оказывает поддержку как "пилотным" отраслям российской промышленности - автомобилестроению, сельскохозяйственному, железнодорожному машиностроению и авиастроению, так и другим высокотехнологичным отраслям, которые не закреплены в паспорте приоритетного проекта", - отметил замглавы Минпромторга России.

Он также рассказал, что паспортом приоритетного проекта с 2018 года предусмотрено внедрение новых механизмов поддержки экспорта, к которым относится создание системы послепродажного обслуживания продукции российского сельскохозяйственного, железнодорожного машиностроения и автомобилестроения, системы гарантирования обратного выкупа самоходной сельскохозяйственной техники российского производства.

На Форуме также состоялось подписание соглашений о сотрудничестве, нацеленных на развитие системы экспорта и повышение качества экспортной среды. В частности, Российский экспортный центр подписал соглашения с Владимирской областью, Роскачеством, Аналитическим центром при Правительстве РФ, Союзмультфильмом, ООО "Церебро", ПАО "ВТБ 24".