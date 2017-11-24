Компания МРСК Центра провела телефонную конференцию и вебкаст, посвященные консолидированным результатам деятельности компании за 9 месяцев 2017 года

По результатам публикации неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 9 месяцев 2017 года по МСФО менеджмент МРСК Центра провел с представителями инвестиционного сообщества телефонную конференцию с трансляцией презентации в сети Интернет, посвященную итогам работы за 9 месяцев 2017 года и прогнозам на 2017 год. Со стороны компании в мероприятии приняли участие советник генерального директора Сергей Румянцев, заместитель генерального директора по корпоративному управлению Сергей Шарапов, главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Людмила Склярова, начальник управления по взаимодействию с акционерами Сергей Терников. Основными темами для обсуждения стали результаты работы за 9 месяцев 2017 года, в том числе была представлена консолидированная отчетность за 9 месяцев 2017 года по МСФО, скорректированная инвестиционная программа на 2017-2022 годы, утвержденная Минэнерго Российской Федерации, а также передача ПАО "МРСК Центра" полномочий ЕИО ПАО "МРСК Центра и Приволжья".

В ходе мероприятия Сергей Румянцев отметил, что по итогам работы за 9 месяцев 2017 года компании удалось улучшить показатели операционной прибыли, при этом EBITDA увеличилась более чем на 15% и составила 14,8 млрд рублей. Этого стало возможным благодаря реализации мероприятий Компании по повышению операционной эффективности, а также росту среднего тарифа на передачу электроэнергии. Также к существенным факторам, определившим результат работы компании за 9 месяцев 2017 года, были отнесены уход с 01.07.2017 потребителей "последней мили", появление выручки от перепродажи электроэнергии и мощности и доначисление налога в связи с исключением из внереализационных расходов для целей налогообложения расходов на мобилизационную подготовку. Компания планомерно сокращает долговую нагрузку и снижает средневзвешенную ставку заимствования, что положительно сказывается на расходах по обслуживанию кредитов. Важным событием, на котором было заострено внимание участников, стало утверждение скорректированной инвестиционной программы Компании на 2017-2022 годы. Она будет определять основные направления и источники финансирования капитальных вложений на ближайшие годы. Корректировка проводилась с целью учета принятых тарифно-балансовых решений на 2017 год, актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период и актуализации обязательств МРСК Центра по технологическому присоединению потребителей. В заключение презентации Сергей Румянцев рассказал о первых результатах и предполагаемых экономических эффектах от выполнения функций единоличного исполнительного органа ПАО "МРСК Центра и Приволжья", которое в будущем будет способствовать снижению операционных издержек, обеспечению надежного электроснабжения всех категорий потребителей и повышению производственной и финансовой эффективности обеих компаний.

Презентация компании (только на русском языке) с результатами деятельности за 9 месяцев 2017 года доступна по ссылке.