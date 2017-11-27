Конференция по коммутационной аппаратуре

"Томский призрак" или
28 ноября 2017, 16:51
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР
Доклад Александра Славинского на конференции по коммутационной аппаратуре в г. Киров
С 14 по 16 ноября 2017 года компания "Изолятор" приняла участие в работе Научно-практической конференции "Коммутационная аппаратура: производство, эксплуатация, ремонт, диагностирование и продление срока службы" в г. Киров.
Конференцию провели совместно:
Конференция прошла при поддержке Подкомитета D1 Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики".
Тематика конференции:
В работе конференции приняли участие специалисты и технические руководители энергетических предприятий, научно-исследовательских, проектных, ремонтных и сервисных организаций, высших учебных заведений, предприятий-изготовителей коммутационной аппаратуры из России, СНГ и зарубежных стран.
Компанию "Изолятор" на конференции представляли:
Также Александр Славинский являлся сопредседателем оргкомитета по проведению конференции.
В рамках конференции Александр Славинский выступил с докладом "Основные направления в работе СИГРЭ по диагностике электротехнического оборудования", в котором подробно обобщил материалы 46-ой сессии СИГРЭ.
Члены Подкомитета D1 РНК СИГРЭ также приняли активное участие в дискуссионном обсуждении докладов, представленных на конференции.