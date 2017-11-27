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Конференция по коммутационной аппаратуре

Конференция по коммутационной аппаратуре

28 ноября 2017, 16:51
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

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Доклад Александра Славинского на конференции по коммутационной аппаратуре в г. Киров

Доклад Александра Славинского на конференции по коммутационной аппаратуре в г. Киров

С 14 по 16 ноября 2017 года компания "Изолятор" приняла участие в работе Научно-практической конференции "Коммутационная аппаратура: производство, эксплуатация, ремонт, диагностирование и продление срока службы" в г. Киров.

Конференцию провели совместно:

  • общественный Совет специалистов по диагностике силового электрооборудования при Инженерно-техническом центре "УралЭнергоИнжиниринг";
  • общественный Совет специалистов по диагностике электрических установок (ОСС ДЭУ) Сибири и Дальнего Востока;
  • "Кировэнерго" — филиал Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра и Приволжья.

Конференция прошла при поддержке Подкомитета D1 Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики".

Тематика конференции:

  • современное состояние и проблемы производства коммутационной аппаратуры;
  • современное состояние и проблемы эксплуатации существующего парка коммутационных аппаратов;
  • особенности эксплуатации и диагностирования коммутационных аппаратов с большим сроком службы;
  • современные методы ремонта и продления срока службы коммутационных аппаратов. Замена и модернизация отдельных узлов коммутационных аппаратов.

В работе конференции приняли участие специалисты и технические руководители энергетических предприятий, научно-исследовательских, проектных, ремонтных и сервисных организаций, высших учебных заведений, предприятий-изготовителей коммутационной аппаратуры из России, СНГ и зарубежных стран.

Компанию "Изолятор" на конференции представляли:

  • председатель Совета директоров компании "Изолятор", руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ, доктор технических наук Александр Славинский;
  • заместитель директора по качеству компании "Изолятор", координатор Подкомитета D1 РНК СИГРЭ Владимир Устинов.

Также Александр Славинский являлся сопредседателем оргкомитета по проведению конференции.

В рамках конференции Александр Славинский выступил с докладом "Основные направления в работе СИГРЭ по диагностике электротехнического оборудования", в котором подробно обобщил материалы 46-ой сессии СИГРЭ.

Члены Подкомитета D1 РНК СИГРЭ также приняли активное участие в дискуссионном обсуждении докладов, представленных на конференции.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Завод "Изолятор"

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