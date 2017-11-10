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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области посетил подстанцию 110/10 кВ "Стадион"

На подстанции 110/10 кВ "Стадион" филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" побывали министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев, руководитель Средне-Поволжского управления Ростехнадзора в Самарской области Михаил Михайлин, а также руководители ведущих энергокомпаний региона.

С главным питающим центром строящегося стадиона "Самара Арена", а также с новейшими разработками отечественных производителей энергооборудования их ознакомил заместитель генерального директора ПАО "МРСК Волги" - директор филиала "Самарские распределительные сети" Константин Санаев. Он рассказал о ходе строительства энергообъекта, установленном на подстанции оборудовании, новых технологических решениях и будущих потребителях подстанции. Константин Санаев подчеркнул, что часть силового оборудования была поставлена производителями Самарской области.

В ходе встречи особое внимание было уделено технологическому присоединению будущих потребителей, готовности к работе оперативного и дежурного персонала, а также антитеррористической защищенности объекта. Все запланированные мероприятия выполнены филиалом в полном объеме.

Подстанция 110/10 кВ "Стадион" мощностью 80 МВА была запущена в эксплуатацию президентом Российской Федерации в режиме видеоконференции в середине ноября. Это малообслуживаемый современный автоматизированный энергообъект закрытого типа. На нем установлено оборудование отечественного производства, главные отличия которого - экономичность, энергоэффективность, а также простота и удобство эксплуатации. Такой подход обеспечил подстанции уникальные характеристики и высокую надежность.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети"
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