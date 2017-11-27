ОКБ "ГИДРОПРЕСС" приняло участие в международной рабочей встрече по проекту МАГАТЭ

В ноябре 2017 года сотрудники АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (компания машиностроительного дивизиона Росатома – Атомэнергомаш) приняли участие в рабочей встрече по проекту МАГАТЭ о применении CFD для конструирования ядерных энергетических установок (Австрия, г. Вена). На рабочей встрече присутствовали представители Франции, Германии, Швейцарии, Республики Корея, Канады, США и др. Российская Федерация была представлена АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС".

Специалисты предприятия осветили аспекты валидации CFD расчетов в поддержку проектирования реакторных установок. В рамках встречи были представлены доклады участников проекта, результаты моделирования международных тестовых задач (бенчмарков) на базе экспериментальных стендов ROCOM (HZDR-Германия) и KAERI (Республика Корея). Также был проведен синтез бенчмарков на базе этих стендов. Результаты бенчмарков, представленные АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС", показали, что CFD позволяет адекватно моделировать процессы смешения теплоносителя в напорной камере реакторных установок.

В ходе мероприятия принято решение, что АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" в рамках проекта готовит материалы для итогового отчета по применению CFD в поддержку проектирования РУ с ВВЭР.

CFD (Computational Fluid Dynamics вычислительная гидродинамика) подраздел механики сплошных сред, включающий совокупность физических, математических и численных методов, предназначенных для вычисления характеристик сплошной среды. CFD моделирование в мире применяют с 1970х годов, а в атомной отрасли с конца 80х., в ОКБ ГИДРОПРЕСС с начала 2000х. Помимо международного проекта МАГАТЭ, ОКБ принимает участие в проекте, организованном Организацией экономического сотрудничества и развития и Агентством по ядерной энергетике (OECD/NEA) "Верификация и валидация CFD-технологий, анализ неопределенностей и решение эталонных задач". Так же ОКБ "ГИДРОПРЕСС" регулярно участвует в международных тестовых задачах (бенчмарках) OECD/NEA, российских семинарах и совещаниях по CFD. Целью проектов является определение границ применимости CFD кодов для поддержки проектирования в области реакторных установок и АЭС, возможности применения CFD для анализов безопасности и разработка нормативной документации.