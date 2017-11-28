Около 100 студентов образовательных учреждений региона прошли практику в Мариэнерго

С начала года на базе подразделений филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Мариэнерго" 99 студентов прошли учебные, производственные и преддипломные практики по профильным для электросетевого комплекса направлениям. 69 из них - учащиеся вузов и 30 - из учреждений среднего профессионального образования.

Специалисты филиала знакомят будущих инженеров с основными направлениями деятельности компании, помогают им актуализировать полученные знания для успешного применения их на практике. В зависимости от выбранной специальности практиканты изучают технологию производства, механизацию производственных процессов, основы безопасности условий труда и т.д.

В настоящее время филиал "Мариэнерго" сотрудничает с тремя учебными заведениями. Среди них - ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет", ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический университет", Йошкар-Олинский аграрный колледж института механики и машиностроения ФГБОУ ВО "ПГТУ".

Энергетики взаимодействуют с образовательными учреждениями не только по вопросам подготовки высококвалифицированных специалистов, но и в сфере разработки инновационных проектов, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Следует отметить, что работе с образовательными учреждениями в Мариэнерго придают особое значение. Энергетики уверены, что подобное взаимодействие в сфере профессиональной ориентации студентов, а также проверки их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, поможет привлечь в отрасль перспективные кадры, а будущие специалисты смогут лучше применять на практике полученные знания.