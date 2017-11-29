Ответный визит будущих коллег

Совсем недавно, 14 ноября, директор Коми филиала Группы "Т Плюс" Олег Грошев встречался с этими ребятами в учебной аудитории вуза. За просмотром анимационного фильма "Нескучная пара", снятого компанией специально для студентов профильных специальностей, последовала дискуссия о будущем отрасли, о потребностях в высококлассных специалистах. В конце встречи Олег Владимирович пригласил студентов на объекты филиала, а в перспективе, когда они закончат учебу, пообещал самым лучшим из них трудоустройство.

Ответный визит себя долго ждать не заставил. Сегодня, 27 ноября, группа ребят вместе с преподавателями собрались у Центральной водогрейной котельной. Как оказалось, никто из первокурсников до этого не был на предприятиях энергетики, и представление о процессе производства тепла имеет пока самое приблизительное. Поэтому заместитель главного инженера Сыктывкарских тепловых сетей Сергей Новиков, выступивший в роли экскурсовода, старался рассказывать максимально просто и доходчиво.

Ребята узнали о том, как согревался город до появления централизованной системы теплоснабжения и как сейчас организован процесс производства горячей воды, сколько в столице Коми котельных, какое топливо каждая из них использует, чем открытая система ГВС отличается от закрытой и многое-многое другое.

Вооруженные всем этим массивом знаний, гости надели каски и выдвинулись сначала на щит управления 1-го блока ЦВК, а затем в другие производственные помещения. Им показали водогрейные котлы, насосы, мазутное хозяйство, огромные баки, в которых хранится запас воды. С. Новиков не скупился на подробности и сумел впечатлить ребят.

Отметим, что неожиданно для себя экскурсанты попали под прицел телекамеры и стали героями передачи об экологии и энергосбережении. Уже выйдя за проходную котельной, некоторые делились со съемочной группой своими впечатлениями. Единственная девушка из группы была самой эмоциональной: "Я выбрала эту профессию по совету родителей. Она востребованная и перспективная. Правда, мне и до этого говорили, и сегодня я сама увидела, что работа тяжелая. Но давать людям тепло – это очень важно и нужно. Так что я очень хочу работать в теплоэнергетике".

Другие ребята, судя по отзывам, тоже остались довольны экскурсией. За годы учебы они наверняка посетят еще не одно производство, и на ЦВК, скорее всего, были не в последний раз. По крайней мере, в Коми филиале "Т Плюс" им рады всегда – и как экскурсантам, и как практикантам, и как будущим коллегам.