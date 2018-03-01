"Ростелеком" представил концепцию "умного дома" научным и деловым кругам Саратова

"Ростелеком" принял участие в IX Саратовском Салоне изобретений, инноваций и инвестиций. Мероприятие является знаковым событием для научных и деловых кругов региона, проводится региональным министерством промышленности и энергетики для презентации достижений и разработок в различных областях экономики, а также для обсуждения направлений инновационного развития. Экспозицию Салона посетил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

"Ростелеком" представил посетителям Салона концепцию "умного дома". Компания организовала экспозицию в виде квартиры, оснащенной современными цифровыми сервисами. Базовые телеком-услуги были представлены высокоскоростным доступом в интернет, интерактивным ТВ, телефонной связью. В импровизированной квартире присутствовали и новейшие сервисы, элементы интернета вещей: автоматизированная система учета потребления ЖКУ, видеонаблюдение, интеллектуальный домофон.

"Задачей Саратовского Салона является выявление и поддержка инновационных проектов и разработок, содействие в продвижении на рынок, привлечение инвестиций для их реализации, – отметил министр промышленности и энергетики области Андрей Куликов. – Сегмент телекоммуникаций и информационных технологий как один из наиболее динамично развивающихся всегда демонстрирует интересные решения. Представленные "Ростелекомом" современные цифровые сервисы открывают новые перспективы совместной деятельности, направленной на повышение стандартов комфорта и безопасности проживания".

Специалисты компании показали посетителям, как работают беспроводные приборы учета жилищно-коммунальных услуг. Устройства измеряют объем потребляемых ресурсов и автоматически передают данные поставщикам. Пользователям показания доступны через интернет. Также в экспозиции "Ростелекома" была установлена система видеонаблюдения, и посетители с помощью специального мобильного приложения могли видеть онлайн происходящее на площадке и за пределами стенда. Наибольший интерес гостей Салона вызвал интеллектуальный домофон. Сотрудники компании продемонстрировали управление доступом в дом с помощью смартфона.

"Гости интерактивной площадки "Ростелекома" на практике ознакомились с возможностями "умного дома", увидели, насколько удобной может стать современная квартира, оснащенная по последнему слову техники, – рассказал директор Саратовского филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрий Моисеев. – Концепция "умного дома" вызвала интерес со стороны представителей органов власти, строительных и управляющих компаний и оживленно обсуждалась на пленарном заседании. Мы рассчитываем, что в регионе будет востребовано комплексное телеком-решение для жилых зданий, и готовы вести диалог по вопросам реализации проекта".

