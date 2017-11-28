Школьникам Адыгеи – об электричестве в быту и на улице

Сотрудники филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") Адыгейские электрические сети с начала нового учебного года провели 80 уроков электробезопасности для 6 тысяч школьников населенных пунктов Кубани и Адыгеи.

Во время занятий энергетики рассказали ребятам о правилах обращения с электрическим током на улице и в быту. Особое внимание уделили правилам безопасного поведения вблизи энергообъектов: воздушных линий электропередачи, подстанций, распределительных устройств.

С помощью адаптированных под различные возрастные группы презентаций, видеофильмов сотрудники предприятия рассказали ребятам о роли электричества в жизни человека и правилах безопасного обращения с электроприборами, ответили на интересующие школьников вопросы. Для закрепления материала учащиеся получили в подарок тематические плакаты.

– Все чаще мы стали проводить социальные акции по предупреждению травматизма среди детей и подростков совместно со спасателями и пожарными. Наша общая цель – добиться от юной аудитории знания основных правил безопасной жизнедеятельности и свести на нет статистику травматизма, – поделился своими мыслями директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.