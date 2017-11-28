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Отраслевые новости: В мире

Shell построит 80 станций быстрой зарядки электромобилей в Европе

Shell построит 80 станций быстрой зарядки электромобилей в Европе

28 ноября 2017, 16:24
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

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Новые станции смогут зарядить электрические автомобили мощностью 350 кВт за 8 минут. Porsche и Honda уже разрабатывают двигатели специально под такие заправки, пишет Engadget.

В этом году Royal Dutch Shell уделила особое внимание электрокарам, установив зарядки для них на своих газовых заправках в Великобритании и приобретя NewMotion — голландскую сеть электрозаправок с 30 000 станций. Теперь Shell решила построить 80 станций быстрой зарядки электромобилей по всей Европе к 2019 году. Они появятся в Бельгии, Великобритании, Франции, Нидерландах, Австрии, Чехии, Венгрии, Польше, Словакии и Словении.

Сделать это компания планирует вместе с IONITY — EV-ориентированной венчурной компанией, которая сотрудничает с BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi и Porsche. IONITY собирается развернуть сеть из 400 "быстрых" электрозаправок к 2020 году. Они смогут зарядить электрические автомобили мощностью 350 кВт за 8 минут.

На сегодняшний день именно отсутствие достаточного количества заправочных станций удерживает большинство людей от покупки электрокара. Любое путешествие приходится слишком тщательно планировать, а на зарядку автомобиля уходит очень много времени. Shell и IONITY собираются устранить обе эти проблемы. А Porsche и Honda уже разрабатывают двигатели специально под эти электрозаправки.

Источник: Хайтек

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