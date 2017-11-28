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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Челябэнерго" внедряют систему автоматизированного учета электроэнергии в Троицком районе

Специалисты Челябэнерго внедряют систему автоматизированного учета электроэнергии в Троицком районе

28 ноября 2017, 15:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО

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Энергетики Троицких электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" установили 47 устройств дистанционного сбора данных на ул. Строителей в п. Морозкино Троицкого района Челябинской области.

Система дистанционного сбора данных предназначена для автоматизации процесса сбора, хранения, обработки и анализа информации, необходимой для осуществления технического и коммерческого учета электроэнергии в бытовом секторе и позволяет полностью исключить безучётное потребление электроэнергии абонентами.

Для установки "умных счетчиков" была выбрана улица с преобладающим количеством домов коттеджного типа. Оснащение приборами учета только одной улицы позволило вдвое снизить потери электроэнергии в линии электропередачи, питающей поселок.

Все работы выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго", сумма вложений энергокомпании составила 1,4 млн. рублей.

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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