 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Пермэнерго" с опережением сроков обеспечили электроснабжение объекта малого бизнеса в Октябрьском муниципальном районе

Специалисты Пермэнерго с опережением сроков обеспечили электроснабжение объекта малого бизнеса в Октябрьском муниципальном районе

28 ноября 2017, 17:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

Обсудить на форуме

356 просмотров

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" подключили к электрическим сетям строящийся в поселке Октябрьский новый торговый комплекс.

Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили воздушную линию 0,4 кВ. Проведенные мероприятия позволили обеспечить присоединение запрошенной мощности в объеме 80 кВт. Весь комплекс работ был выполнен в течение месяца, со значительным опережением сроков, установленных законодательством.

Новый торговый комплекс возводится на улице 18-я Годовщина Октября - в части поселка, именуемой "Залиния". Здесь проживает порядка 3 тысяч человек, при этом нет ни одной торговой точки в современном формате супермаркета.

Быстрая, качественная работа персонала "Пермэнерго" была по достоинству оценена заявителем, который направил в адрес энергетиков письмо с выражением благодарности за оперативность выполнения процедуры технологического присоединения торгового объекта.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!