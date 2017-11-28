Специалисты "Пермэнерго" с опережением сроков обеспечили электроснабжение объекта малого бизнеса в Октябрьском муниципальном районе

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" подключили к электрическим сетям строящийся в поселке Октябрьский новый торговый комплекс.

Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили воздушную линию 0,4 кВ. Проведенные мероприятия позволили обеспечить присоединение запрошенной мощности в объеме 80 кВт. Весь комплекс работ был выполнен в течение месяца, со значительным опережением сроков, установленных законодательством.

Новый торговый комплекс возводится на улице 18-я Годовщина Октября - в части поселка, именуемой "Залиния". Здесь проживает порядка 3 тысяч человек, при этом нет ни одной торговой точки в современном формате супермаркета.

Быстрая, качественная работа персонала "Пермэнерго" была по достоинству оценена заявителем, который направил в адрес энергетиков письмо с выражением благодарности за оперативность выполнения процедуры технологического присоединения торгового объекта.